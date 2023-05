Perfektes Wetter: Freibad am Nattenberg startet in die neue Saison

Andreas Sanden testet die Wassertemperatur am Nattenberg. Die Freibadsaison steht kurz vor dem Beginn. © Cedric Nougrigat

Die Freibadsaison steht kurz vor dem Beginn. Ab Samstag hat auch der Außenbereich des Schwimmbad Nattenberg geöffnet.

Lüdenscheid - Die Becken sind gefüllt, das Wasser ist schon angenehm temperiert. Andreas Sanden, Fachangestellter für Bäderbetriebe, sowie seine Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf ihre ersten Freibadgäste in diesem Jahr. Am Samstag, 27. Mai, beginnt am Nattenberg um 8 Uhr die neue Freibadsaison, mit der auch wieder die erweiterten Öffnungszeiten gelten. Das Familienbad hat ab sofort montags in der Zeit von 14 Uhr bis 21 Uhr geöffnet sowie dienstags bis freitags in der Zeit von 6.

30 Uhr bis 21 Uhr. An den Wochenenden und an Feiertagen bleiben die Öffnungszeiten unverändert. Dann können Badegäste in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr schwimmen. Wie bereits im Vorjahr bleiben das Vario- sowie das Lehrschwimmbecken (im Altbau) während der Freibadsaison geschlossen, teilen die Stadtwerke mit. Während der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen hat das Familienbad wie folgt geöffnet: montags von 10 Uhr bis 21 Uhr, dienstags bis freitags von 6.30 Uhr bis 21 Uhr.