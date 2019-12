Die perfekte Kulisse zum dritten Historischen Weihnachtsmarkt in der Lüdenscheider Altstadt

Am zweiten Adventswochenende wird es weihnachtlich rund um die Erlöserkirche

Das Wetter wird traumhaft, davon ist Sigrid Schroeder überzeugt: „Knackekalt und etwas Puderzucker“ – so wünscht sich die Vorsitzende der „Altstädter“ die Voraussetzungen für den dritten Historischen Weihnachtsmarkt. Schneemassen gab’s zur Premiere, Regen und Sturm im vergangenen Jahr. „Jetzt ist mal richtig gutes Weihnachtsmarkt-Wetter dran“, lacht Sigrid Schröder und freut sich mit ihrem engagierten Organisations-Team auf das zweite Adventswochenende (6. bis 8. Dezember) – und damit auf die dritte Auflage des besonders atmosphärischen Marktes rund um die Erlöserkirche.

Schon Anfang Januar, als sich der Verein zur Manöverkritik der 2018er Ausgabe seines Weihnachtsmarktes traf, ging es an die Planung der dritten Auflage. Was war nicht optimal, was können wir besser? Und was hat sich bewährt und sollte nicht geändert werden? Mit diesen Fragen und den dazugehörigen Antworten nahmen die „Altstädter“ die Vorbereitungen für 2019 auf. Inzwischen ist der Verein als gemeinnützig anerkannt, setzt auf Spender statt Sponsoren und auf gute Geschäfte, die den Markt finanziell tragen. Denn: Für die Mitglieder des rund 70 Köpfe zählenden Vereins ist der Historische Weihnachtsmarkt Jahr für Jahr ein Kraftakt. Aber einer, der sich lohnt, betont Sigrid Schröder, und freut sich auf den adventlichen Budenzauber.

Es wird weihnachtlich rund um die Erlöserkirche Zur Fotostrecke

Mehr als 30 Holzhütten werden in der kommenden Woche rund um die Erlöserkirche aufgebaut. Dass Beleuchtung und Außendekoration aus einem Guss sind, darauf legen die „Altstädter“ großen Wert und legen selbst Hand an. Marco Schwarzkopf vom Bettenhaus Neumann beispielsweise ist seit langem damit beschäftigt, Deko-Elemente zu nähen. Und auch dafür, dass jeder Standbetreiber ausreichend Licht und Strom hat, sorgt der Verein. Die Innengestaltung der Hütten übernimmt jeder Betreiber selbst, natürlich passend zu seinem Angebot.

Apropos Angebot: Beim Historischen Weihnachtsmarkt in der Altstadt Lüdenscheid gibt es Vieles zu bestaunen und zu erstehen. Denn: Die Produkte – auch darauf legen die Organisatoren großen Wert – sind nicht „von der Stange“, sondern stets etwas ganz Besonderes. Vieles ist selbst gemacht, wie Marmeladen, Sirups oder Liköre, Seifen oder Badezusätze, Schlummerkissen oder Grobgestricktes. Anderes ist exklusiv ausgewählt, wie Holzspielzeug, Keramikprodukte, Schneekugeln oder Kunstgewerbliches. Und bei all dem schwebt ein vorweihnachtlicher Duft durch die Marktgassen: Frisch gebrannte Mandeln, Glühwein, Wildbratwurst, Apfelpunsch und Feuerzangenbowle – die Vielfalt der gebotenen Speisen und Getränke ist groß und bietet für jeden Geschmack das Richtige.

Und auch das Programm, das den Weihnachtsmarkt in der Altstadt flankiert, ist bunt und vorweihnachtlich gestaltet. Eine Bühne gibt es in diesem Jahr nicht, die Akteure rücken ein wenig näher an die Besucher heran. So leitet das Junge Blasorchester der Musikschule Lüdenscheid das Markttreiben am Freitag gegen 15 Uhr in der Erlöserkirche ein, es folgt gegen 16 Uhr die offizielle Eröffnung. Am Nachmittag können sich die jüngsten Besucher auf den Nikolaus freuen. Ab 18 Uhr gibt es in der Erlöserkirche das Konzert der Rotarier mit The Albert Singers und den Lüdenscheider Rhythm Kings. Am Samstag gibt es ab 14 Uhr ein Offenes Singen, um 16.30 Uhr beginnt mit „Apfel, Nuss & Mandelkern“ das traditionelle Weihnachtskonzert der Musikschule in der Erlöserkirche. Um 19 Uhr wird’s buchstäblich heiß in der Altstadt, wenn die Fire-Crew von Clowns & Company mit ihrem jonglierartistischen Feuertheater beginnt. Das Blasorchester der Musikschule beschließt ab 19.30 Uhr den zweiten Weihnachtsmarkttag mit einem Konzert in der Kirche.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst. Gegen 12 Uhr wird im Rahmen des Marktgeschehens ein Knusperhäuschen versteigert, der Erlös fließt in Projekte der Kirchengemeinde. Von 13 bis 18 Uhr ist verkaufsoffener Sonntag in der ganzen Stadt, in dessen Rahmen zwischen Sternplatz und Altstadt-Markt auch eine Marching Band durch die Fußgängerzone zieht. Um 18 Uhr beginnt das Konzert der Titularorganistin der finnisch-lutherischen Kathedrale St. Marien Marina Väisä (Sankt Petersburg) unter dem Titel „Orgelmusik aus Finnland“.

Dass die adventlichen Klänge aus der Kirche auch draußen zu hören sind, dafür sorgen die „Altstädter“ diesmal ebenso wie für die stimmungsvolle Beschallung „aus der Konserve“. Die technischen Voraussetzungen sind geschaffen. Und noch mehr „Praktisches“ gilt es für den Verein zu bedenken: Gespült wird diesmal im Gemeindezentrum neben der Erlöserkirche. Und auf dem Graf-Engelbert-Platz steht vor der Stadtbücherei ein beheizter WC-Wagen.

Die „Altstädter“ haben also an alles gedacht, sind hoch motiviert und freuen sich auf viele zufriedene Besucher, die – übrigens wieder bei freiem Eintritt – am zweiten Adventswochenende den dritten Historischen Weihnachtsmarkt in der Altstadt Lüdenscheid genießen.