Perfekte Kulisse: Beruflicher Neustart in der Lüdenscheider Altstadt

Von: Leon Malte Cilsik

Das Töpfern war schon lange die Leidenschaft der Diplomkauffrau Claudia Becher. Nun wagt sie den beruflichen Neustart mit einer Keramikwerkstatt in der Lüdenscheider Altstadt.

Lüdenscheid (NRW) – Der Wille, eigenhändig etwas zu gestalten veranlasste die Diplom-Kauffrau und ehemalige Geschäftsführerin eines regionalen Vertriebsunternehmens Claudia Becher dazu, ihre Freizeit mehr und mehr der Arbeit an der Töpferscheibe zu widmen.

Schnell wuchs der Wunsch, das Hobby zum Beruf zu machen. Becher machte Nägel mit Köpfen: 2017 begann sie einen Lehrgang zur Keramikgestalterin, erhielt parallel noch den Gesellenbrief zur Scheibentöpferin.

Damit hat sie nun die offizielle Lizenz, sich endlich auch beruflich frei auszuleben – in einer eigenen Keramikwerkstatt an der Alten Rathausstraße 7 - 9, mitten in der „malerischen Kulisse“ der Altstadt in Lüdenscheid.

Kostenlos können sich Besucher die Werke von Claudia Becher – im Bild eine 160 Zentimeter große Stele aus ihrer Abschlussarbeit – während der Öffnungszeiten anschauen. © Malte Cilsik

„Die Ausbildung an der Fachschule Keramik in Höhr-Grenzhausen war anspruchsvoll. Nicht ohne Grund musste ich bei der Bewerbung meine über die Jahre gesammelten Vorkenntnisse nachweisen“, erinnert sich Becher, die den fünfjährigen Lehrgang in Teilzeit absolvierte. „Wesentliche Bestandteile waren die Keramiktechnik – etwa wie die Maschinen zur Tonaufbereitung und -gewinnung funktionieren – und die Keramikgestaltung in Gips-, Dekor-, Baukeramik- und Drehwerkstätten.“

Anwenden mussten die insgesamt fünf Absolventinnen des Jahrgangs 2022 das geballte Wissen dann für ihre Abschlussarbeiten, welche heute eine Ausstellung im Keramikmuseum im französischen Saargemünd zieren, teilweise aber auch kostenlos in Bechers neuer Werkstatt in der Altstadt zu besichtigen sind.

Auch eine kleine Auswahl an Gebrauchsgeschirr bietet Claudia Becher an. © Cilsik, Malte

„Ich habe mich dabei für dreiteilige, schwungvolle Stelen entschieden, die den Lebensstrom symbolisieren sollen“, erklärt die nun staatlich geprüfte Keramikgestalterin.

Ein solides Fundament bilde dabei die Basis für eine individuelle Symbolik im Mittelteil, auf dem auch der Fokus des Betrachters liege. Dieser wiederum münde in „freier Entfaltung“, welche durch eine Beleuchtung unterschiedlicher Art unterstrichen werden solle.

Allein zum Zuschauen verdammt sind die Besucher in der Altstadt jedoch nicht. In mehrstündigen Kursen mit bis zu sechs Teilnehmern können das Drehen, Bemalen, Modellieren und Dekorieren von Keramiken selbst ausprobiert und erlernt werden.

In verschiedenen Kursen können das Zentrieren und die weitere Verarbeitung von Ton mit Hilfe einer Töpferscheibe erlernt werden. © Cilsik, Malte

Für diejenigen, die tiefer in das Thema Keramikgestaltung eintauchen möchten, bietet Becher sechswöchige Intensivkurse an mit Terminen jeden Mittwochvormittag oder Donnerstagabend. Auch Kurse zum Geschirrbemalen und in den Ferienzeiten Kinderkurse ab acht Jahren gibt’s fortan in der neuen Keramikwerkstatt.

In verschiedenen Kursen können das Zentrieren und die weitere Verarbeitung von Ton mit Hilfe einer Töpferscheibe erlernt werden. © Cilsik, Malte

„Alle angefertigten Werkstücke sind dabei aus Steinzeug und werden noch in meiner Werkstatt gebrannt und spülmaschinengeeignet glasiert“, versichert Becher. Alle Kurse können online unter www.keramik-cbecher.de gebucht werden.

Tag der offenen Tür

Am Freitag, 30. Juni,von 15 bis 19 Uhr und dem folgenden Samstag von 10 bis 15 Uhr können Interessierte bei einem Tag der offenen Tür die Werkstatt besichtigen und selbst die Töpferscheiben ausprobieren.

