Pedelecs testen und Diebstahl vorbeugen: Heute großer Aktionstag Mobilität

+ © Mester Die "Fridays For Future"-Demonstranten waren am letzten Freitag in den Ferien wieder auf dem Sternplatz und werden sich auch am Samstag beim Aktionstag Mobilität beteiligen. © Mester

Lüdenscheid – Ganz im Zeichen der Mobilität steht der Aktionstag am Samstag, 24. August, von 10 bis 14 Uhr auf dem Sternplatz in Lüdenscheid. Mit dabei werden auch Vertreter von "Fridays For Future" sein.