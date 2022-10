Pedelecfahrer auf Kluser Straße von PKW umgefahren

Von: Torben Niecke

Das ramponierte Pedelec nach dem Zusammenstoß © Polizei MK

Wie die Polizei berichtet, wurde in Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 23.25 Uhr ein 33-jähriger Pedelecfahrer an der Einmündung der Wiesenstraße in die Kluser Straße von einem weißen BMW touchiert und so zu Fall gebracht. Anschließend beging der Täter Fahrerflucht.

Lüdenscheid - Der Pedelecfahrer war auf der Kluser Straße unterwegs und wollte rechts in die Wiesenstraße abbiegen. Kurz davor überholte ihn, nach eigenen Angaben, ein weißer 3er BWM. Dieser blinkte links und machte den Anschein weiter auf der Kluser Straße bleiben zu wollen. Der Radfahrer ordnete sich deshalb rechts neben dem BMW ein, als dieser sich doch dazu entschied ebenfalls Richtung Wiesenstraße zu fahren und den Blinker rechts zu setzen. Er beschleunigte das Fahrzeug und zog nach rechts und traf dabei den Pedelecfahrer so, dass dieser zu Boden ging. Kurz hielt der PKW-Fahrer an und erkundigte sich, ob bei dem 33-Jährigen “alles cool“ sei. Als dieser jedoch verneinte, stieg er schnell wieder in sein Fahrzeug und fuhr von der Unfallstelle fort.

Polizei bittet um Hinweise

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen circa 20- 25 Jahre alten Mann. Er ist schlank und hat schwarze, lange Haare, die nach hinten gekämmt waren. Sein Beifahrer trug einen weißen Kapuzenpullover. Hinweise sollen per Telefon unter der Rufnummer 02351/9099-0 an die Polizei weitergegeben werden.