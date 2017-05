P & C verkauft Sinn-Leffers-Gebäude

Lüdenscheid - Es gibt wieder eine Chance, die untere Wilhelmstraße zu beleben. Nach jahrelangem zumindest äußeren Stillstand hat das Düsseldorfer Modeunternehmen Peek & Cloppenburg jetzt offenbar entschieden, das ihm gehörende ehemalige Sinn-Leffers-Gebäude zu verkaufen und sich ganz aus der Bergstadt zurückzuziehen.

In den vergangenen Wochen hatte die öffentliche Kritik am Gebaren von Peek & Cloppenburg in Lüdenscheid noch einmal deutlich zugenommen, nachdem die Lüdenscheider Nachrichten berichtet und kommentiert hatten, dass der Düsseldorfer Filialist immer noch keine Lösung in Aussicht stellen konnte und die untere Wilhelmstraße zunehmend verwahrlost.

Am Mittwoch meldete das Online-Portal „Tach Lüdenscheid“, Peek & Cloppenburg habe dessen Redaktion eine Stellungnahme zukommen lassen, die den geplanten Verkauf mitteile.

Demnach heißt es in dem Schreiben aus Düsseldorf, es sei nach „sorgfältiger Prüfung“ entschieden worden, „die Immobilien Wilhelmstraße 2-12 in Lüdenscheid zu verkaufen“.

Diese Immobilien hatte das Unternehmen vor einigen Jahren erworben, um hier nach mäßigem Erfolg mit einer kleineren Filiale einen neuen Standort zu entwickeln. Kenner der Szene hatten seinerzeit vermutet, P & C habe zudem mit dem Kauf den bis dahin in dieser Immobilie residierenden Konkurrenten Sinn-Leffers aus der Stadt vertreiben wollen. Dieser Plan – so er denn bestand – ging allerdings nicht auf. Sinn-Leffers zog gleich nebenan in den Neubau am Sternplatz.

Lüdenscheid nicht optimal geeignet

Wie ernsthaft P &C daraufhin noch an einem Neubau in Lüdenscheid interessiert war, darüber lässt sich nur spekulieren. Peek & Cloppenburg jedenfalls schreibt: „Bei der konkreten Planung hat sich herausgestellt, dass der Standort Lüdenscheid für P&C nicht optimal geeignet ist.“

Erfolglose Investor-Suche

Das Unternehmen selbst hatte seine Pläne, als Bauherr aufzutreten, schon vor einiger Zeit begraben. Seitdem war man bemüht, einen Investor zu finden, der das Gebäude errichtet, um dann anschließend selbst nur als Mieter aufzutreten. Diese Suche blieb erfolglos.

Neues Standortgutachten

Ursächlich für die Entscheidung zum Verkauf sei jetzt vor allem ein neues Standortgutachten, heißt es aus Düsseldorf weiter.. Dieses habe Lüdenscheid absolut nicht mehr als geeigneten Standort betrachtet.

So zeige, zitiert „Tach“, der Standort Lüdenscheid für P & C lediglich eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten. „Aus diesem Grund sollen die Immobilien, deren sehr gute Lagequalität außer Frage steht, nun wieder verkauft werden.“

Schönheitsreparaturen parallel zum Verkaufsprozess

Bevor die Immobilien am Sternplatz und der Wilhelmstraße verkauft werden, sollen laut P & C noch einige Schönheitsreparaturen in Angriff genommen werden: „P&C wird die Immobilien, soweit erforderlich, optisch wieder in einen besseren Zustand versetzten, insbesondere die Fassade von Schmierereien befreien und defekte Fensterscheiben ersetzten, und parallel den Verkaufsprozess initiieren. Wir sind davon überzeugt, dass so eine für alle Seiten positive Lösung zeitnah gefunden wird.“

Man bedaure, dass bis zu der Entscheidung so viel Zeit verstrichen sei: „Da ein nicht unerhebliches Investitionsvolumen sowie die generelle Marktsituation berücksichtigt werden mussten, wurde die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen.“

P & C-Sprecherin Dr. Bianca Schubert hatte den LN in einer E-Mail am 11. April zugesagt: „Wir bemühen uns, nun schnellstmöglich über den nächsten Schritt zu informieren.“ Diese Information erfolgte gegenüber den Lüdenscheider Nachrichten am Mittwoch nicht.

