Abriss von P&C-Haus - Lüdenscheid soll 44,5 Meter hohen "Stadtturm" bekommen

Wohnen, Handel, Büros

+ © Fleper Architekten So sieht der Entwurf von Fleper Architekten aus Lennestadt aus. © Fleper Architekten

Lüdenscheid - Das wird ein städtebauliches Leuchtturmprojekt - auch was die Höhe angeht. Eine Investorengruppe will einen 44,5 Meter hohen "Stadtturm" in der Lüdenscheider Innenstadt bauen. Die Pläne wurden am Mittwoch vorgestellt.