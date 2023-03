Paukenschlag: Lüdenscheider Stadtfrauen lösen sich auf

Von: Monika Salzmann

Mehr Teilnehmerinnen als erwartet erschienen zur Jahreshauptversammlung der Lüdenscheider Stadtfrauen, so dass Tische und Stühle nachgestellt werden mussten. © Jakob Salzmann

Fast 70 Jahre gab es den Lüdenscheider Stadtfrauenverband. Jetzt wird der Verein aufgelöst. Bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch fanden sich keine Nachfolger für den scheidenden Vorstand.

Lüdenscheid – Der Lüdenscheider Stadtfrauenverband – 1955 als Ortsverband des Deutschen Hausfrauenbundes gegründet und 2004 umbenannt – ist Geschichte. Nach dem bereits im Vorfeld erklärten Rückzug des bisherigen Vorstands aus der Vorstandsarbeit fand sich am Mittwochnachmittag bei der Jahreshauptversammlung im Festzentrum Hohe Steinert niemand bereit, den Vorsitz des Vereins zu übernehmen. Wahlvorschläge zur Besetzung der Vorstandsämter lagen bis zur Versammlung nicht vor und gingen auch bei der Zusammenkunft nicht ein.

Schweren Herzens ließ Ulrike Dellmann, die das Amt der 1. Vorsitzenden aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung stellte, daher über die Auflösung des Vereins abstimmen. Mit einer knappen Dreiviertel-Mehrheit, die nötig war, stimmten die Mitglieder der Auflösung zu. Wäre diese nicht erreicht worden, hätte eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden müssen.

Mit 87 Teilnehmerinnen, von denen 66 der Auflösung zustimmten, war die Versammlung sehr gut besucht. „Wir haben nicht mit so vielen gerechnet“, erklärte Ulrike Dellmann. Tische und Stühle mussten entsprechend nachgestellt werden. Einstimmig bestellten die Mitglieder Rosemarie Henke zur Protokollführerin und Silvia Rewig zur Wahlleiterin. In ihrem Geschäftsbericht ließ Ulrike Dellmann das zurückliegende Jahr, in denen die verschiedenen Gruppen des Vereins nach Corona allmählich wieder ihre Aktivitäten aufnahmen und sowohl die Fahrten als auch das Sonntagscafé wieder starteten, Revue passieren. Die Teilnahme an den Fahrten sei „nicht berauschend“ gewesen, lautete ihr Fazit. Finanziell steht der Stadtfrauenverband auf gesunden Füßen, wie der Bericht von Kassiererin Sonja Oefenscheid ergab.

Vor den Wahlen, die in die Auflösung des Vereins mündeten, dankten Silvia Rewig und Sonja Oefenscheid der scheidenden Vorsitzenden für ihr Engagement. „Gut die Hälfte der Mitglieder ist über 80“, erklärte Ulrike Dellmann mit Blick auf das Fortbestehen des Vereins, der in der Coronazeit 160 Mitglieder verloren hat und auf 190 Mitglieder geschrumpft ist. „Die Älteren können nicht mehr und die Jüngeren haben kein Interesse an der Vereinsarbeit.“ Was nicht zwangsläufig heißen müsse, dass alles auseinanderbreche. Einige Gruppen würden sich weiterhin im „Kleinen Prinzen“ treffen.

Für die Geehrten gab’s am Mittwoch Urkunden und kleine Blumengestecke als Präsent. © SALZMANN

Vor der Abstimmung meldete sich Elisabeth Lange, die vor Jahren Vorsitzende der Stadtfrauen war, zu Wort und bot Unterstützung bei der Vorstandsarbeit an. Gemeinsam mit Silvia Rewig und Anita Stahl sei sie bereit, den Vorstand zu unterstützen. „Wir brauchen jedoch dringend eine 1. Vorsitzende.“ Nach 60 Jahren dürfe es nicht sein, dass sich der Verein auflöse. Trotz ihrer eindringlichen Worte fand sich niemand zur Übernahme des Amtes bereit. Sonja Oefenscheid erklärte anschließend ihre Bereitschaft, die Buchhaltung des Vereins einschließlich der Abrechnungen der zum Ende März gekündigten Räume im Haus der Vereine zu Ende zu führen. Restliches Vereinsvermögen soll am Ende je zur Hälfte dem Kinderhospiz in Olpe und dem Hospiz Amalie Sieveking zugutekommen.

Musikalisch umrahmte der Chor „Vocalia“ der Stadtfrauen den Nachmittag mit stimmungsvollen Frühlingsliedern. Unter Leitung von Irene Gloerfeld gaben die Sängerinnen Kostproben ihrer Sangeskunst. Wie es mit dem Chor weitergeht, werden die Mitglieder gemeinsam entscheiden. Mit einem Stand war zudem der Kreativkreis der Stadtfrauen vertreten.