Lüdenscheid - Die einen fanden Gestik und Mimik witzig, manche nutzten die Pause zur Flucht, und wieder andere begleiteten die Eltern, zu deren Leben ohne Zweifel die Ikone der deutschen Nachkriegsunterhaltung zählte: Heinz Erhardt.

Am Dienstagabend hauchte der Schauspieler Patrick L. Schmitz dem Komödianten auf der Kulturhausbühne Leben ein. „Der Kleingartenkönig“ wurde gegeben, gespielt vom Ensemble der Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig. Offenbar traf die Heinz-Erhardt-Komödie nicht den Geschmack der breiten Masse, denn die Zuschauerzahl im großen Saal war überschaubar.

So sehr, dass Schmitz vor dem eigentlichen Beginn nicht nur den Austausch einer Darstellerin ankündigte, sondern auch dem Publikum die freien Plätze vor der Bühne anbot. Anschließend musste sich der avisierte Kleingartenkönig Willy Witzmann darum kümmern, dass auf dem Gelände der Kleingartenkolonie keine italienische Nudelfabrik gebaut werden darf – wo er sich doch viel lieber um Gaby, die Tochter der Nachbarsgärtnerin kümmern würde.

Ausgesprochen liebevoll gestaltet war das Bühnenbild samt Lauben, dem rostigen Grill, einer Menge Kunstrasen und den Gartenzwergen. Patrick L. Schmitz zählt zu den besten Heinz-Erhardt-Parodisten, hat neben der äußeren Ähnlichkeit die Erhardt'sche Wortakrobatik und auch die Bewegungen verinnerlicht. Und immer wieder trug er wortgewandt und ganz dem Vorbild folgend Gedichte vor.

Die Handlung selbst war grob gestrickt und mit mäßigem Witz durchwebt, die Ähnlichkeit mit Heinz Erhardt allerdings absolut gelungen.