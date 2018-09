Patrick Reinsch-Stöckel ist Kreisschützenkönig

Märkischer Kreis - Der neue Kreisschützenkönig kommt aus Lüdenscheid: Patrick Reinsch-Stöckel vom Bürger-Schützen-Verein (BSV) holte am Samstagnachmittag in der Brügger Vereinshalle den Vogel von der Stange. Die Jungschützenkönigin des Schützenkreises Lüdenscheid ist Sarah Klüppelberg von der Lüdenscheider Schützengesellschaft (LSG).

Schützenkönige von 15 Vereinen aus dem gesamten Märkischen Kreis traten am Samstagnachmittag beim Kreiskönigsschießen an, das in diesem Jahr der Brügger Schützenverein ausrichtete. Dabei wurden sie unterstützt von Abordnungen ihrer jeweiligen Vereine.

Als Insignienschützen erfolgreich waren Gerd Nübold (Krone) vom Brügger Schützenverein, Frank Bergamot (Apfel) vom BSV Deilinghofen, Sven Rother (Zepter) aus Eiringhausen, Thorsten Scholz (linker Flügel) vom BSV Bredenbruch und Dirk Graewe (rechter Flügel) vom BSV Kesbern.

Bei den Jungschützen waren Mitglieder aus fünf Vereinen aus dem Schützenkreis Lüdenscheid dabei. Im Wettbewerb um die Insignien konnten dabei alle Jungschützen antreten, die beim Westfälischen Schützenbund gemeldet sind. Dabei dominierte die LSG: Sarah Klüppelberg holte sich das Zepter, Henning Gauls den Apfel und Tim Hunstiger den rechten Flügel. Das Zepter schoss Marie Hoffmann vom Hülscheider Schützenverein ab und den linken Flügel Justin Schmidt vom BSV. Erst als es galt, den Vogel von der Stange zu holen, blieben die Jungschützenkönige unter sich.