Patientin beißt Klinik-Ärztin in den Finger: Notoperation

Von: Thomas Krumm

Beschädigte Autos, gefährliche Handgreiflichkeiten am Straßenrand – bei den meisten Taten, die einer 52-jährigen Lüdenscheiderin in einem Unterbringungsverfahren im Landgericht Hagen vorgeworfen werden, blieb es bei Sachschäden oder einem großen Schrecken.

Lüdenscheid – Anders war das am 20. Juni 2021 – wenige Tage, nachdem die Beschuldigte eine zwölfjährige Schülerin am Sauerfeld in Richtung Straße geschubst hatte. Nach der Festnahme befand sich die 52-Jährige im Klinikum Lüdenscheid. Zeugen beschrieben sie als aggressive und hochpsychotische Patientin. „Es flog alles Mögliche durch die Gegend“, schilderte eine Pflegerin die „Extremsituation“ und streifte in ihrem Bericht eine fliegende Leberwurst.

Die diensthabende Ärztin in der Psychiatrischen Klinik reagierte mit dem „Angebot“ einer Beruhigungsspritze, das die Patientin zunächst zurückwies. „Sie hat uns bedroht, geschlagen und gebissen“, erinnerte sich die Pflegekraft, die mit einem großen Bluterguss am Arm aus der Auseinandersetzung heraus kam. „Sie hat hysterisch geschrieen, uns des Zimmers verwiesen und uns massiv beleidigt.“ Insgesamt bemühten sich die Ärztin und drei Pflegekräfte um eine Beruhigung der Situation. „Ich weiß noch, dass sie einen Kollegen in den Genitalbereich treten wollte.“



Üble Folgen hatte die Keilerei für die Ärztin: Ihr wurde von der 52-Jährigen derart heftig in den Finger gebissen, dass sie aufgrund einer tiefen Wunde „notoperiert“ werden musste. Zwei Wochen lang war sie krankgeschrieben. Bevor sie selber operiert wurde, schaffte es die Ärztin noch, der 52-Jährigen die mitgebrachte Spritze zu verabreichen.

Warum war die Patientin nicht fixiert?

Die Prozessbeteiligten im Landgericht interessierten sich für die Ereignisse, aber auch für Antworten auf die Frage, wie es so weit kommen konnte. Denn es besteht eine gewisse Erwartung, dass eine psychiatrische Klinik gegenüber psychotischen und aggressiven Patienten entsprechende Vorsichtsmaßnahmen trifft, damit so etwas nicht passiert. Die Prozessbeteiligten hatten deshalb einige Nachfragen: Der Verteidiger wollte wissen, warum die Patientin nicht fixiert war.

Der psychiatrische Gutachter Dr. Bernd Roggenwallner fragte nach der Gesamtsituation: „Ist man einfach auf die Patientin losgegangen – alle miteinander?“ Dem Staatsanwalt schwebte eine mögliche andere Lösung vor: „Warum war Aus-dem-Zimmer-gehen keine Option?“ Auch der Vorsitzende Richter Christian Potthast machte deutlich, dass derartige Vorkommnisse in einer psychiatrischen Einrichtung ein anderes strafprozessuales Gewicht haben als außerhalb einer Unterbringung.

Bei der Aufklärung der Geschehnisse gab es ein Problem: Die damalige Oberärztin war geladen, erschien aber nicht. Sie arbeitet nicht mehr im Klinikum und ist umgezogen. Die Ladung ging an ihre neue Adresse. Dem Gericht liegen Hinweise vor, dass sie möglicherweise nach Rumänien ausgewandert ist. Nun soll nach ihr gesucht werden.