Patient nach Badeunfall in Lebensgefahr: Ärzte im Klinikum retten Leben

Brütende Hitze sorgt für mehr Patienten in Notaufnahme

+ © Nougrigat Die Notaufnahme der Märkischen Kliniken wurde am Wochenende vermehrt in Anspruch genommen. © Nougrigat

Lüdenscheid - Die Ärzte in der Notaufnahme der Märkischen Kliniken hatten am vergangenen Wochenende alle Hände voll zu tun. Besonders brisant wurde es nach einem Badeunfall, den das Klinikum auf Nachfrage jedoch nicht genauer benennen wollte. Was passiert ist, lesen Sie hier: