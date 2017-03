Pastor Hans Ferkinghoff feiert 40-jähriges Priesterjubiläum

Der Schirm mit Handabdrücken ist ein Geburtstagsgeschenk von Kindergartenkindern, das für Pastor Hans Ferkinghoff auch sein Leben in der Gemeinde Maria Königin widerspiegelt: „Ich fühle mich in der Gemeinde gut beschirmt“, sagt er.

Lüdenscheid - „Ich habe das fortgesetzt, was ich gelebt habe“, erklärt Pastor Hans Ferkinghoff seine Entscheidung, Priester zu werden. Schon als Jugendlicher engagierte er sich in seiner Gemeinde in Bochum, leitete Jugendgruppen. Am Sonntag feiert der 66-Jährige sein 40-jähriges Priesterjubiläum in der Familienmesse in Maria Königin. Im Gespräch mit den LN erzählt er, was sich seit seiner Priesterweihe in der Katholischen Kirche verändert hat.

Der 1950 geborene Ferkinghoff stammt aus einer katholischen Familie. Man ging regelmäßig zur Kirche, der Sohn wurde Messdiener. „So war das damals“, sagt er und macht damit deutlich, dass es solche Familientraditionen heute kaum noch gibt. Ursprünglich wollte er Lehrer werden, aber als er sich für das Fach Religion entschieden habe, habe er gedacht: „Dann kannst Du das auch ganz machen.“

So studierte Ferkinghoff Theologie in Bochum und Innsbruck und wurde 1976 zum Diakon geweiht. Die Priesterweihe spendete am 4. März 1977 Bischof Franz Hengsbach in der Essener Münsterkirche.

Die folgenden fast 30 Jahre blieb Ferkinghoff im Ruhrgebiet, zunächst als Kaplan in Duisburg, Essen und Bottrop und danach als Pfarrer in Essen-Haarzopf und später in Essen-Altenessen. Im Zuge der großen Strukturreform des Bistums Essen mit der Gründung von 43 Großpfarreien kam Ferkinghoff 2006 in das Pastoralteam der neu gegründeten Pfarrei St. Medardus in Lüdenscheid. Er übernahm die eigenverantwortliche Seelsorge für die Gemeinde Maria Königin, die bis dahin von Claretiner-Patern betreut worden war.

Die Bergstadt war ihm nicht fremd, da er seit dem gemeinsamen Weihekurs mit dem gebürtigen Lüdenscheider Ulrich Altegör freundschaftlich verbunden ist. Aber die Reform, die zum Ortswechsel führte, offenbarte die gravierenden Veränderungen, vor denen die Katholische Kirche mit immer weniger Mitgliedern und Priestern bis heute steht. „Unter Bischof Hengsbach war das kein Thema. Man glaubte, das gehe immer so weiter“, sagte Ferkinghoff über das junge, aufstrebende Ruhrbistum, das er als junger Priester erlebt hat. Erstmals Veränderungen gespürt habe er in Altenessen, wohin er 1989 versetzt wurde. Damals wurde bereits eine Nachbargemeinde als Filialkirche betreut und eine Kirche als „weitere Kirche“ geführt.

„Viele Laien tragen die Kirche mit“

„Die Situation ist so und wir müssen damit umgehen“, sagt Ferkinghoff. Er macht das an Zahlen deutlich: Als er studierte, waren 72 Männer im Priesterseminar in Essen, „heute sind es fünf.“ Seine erste Stelle hatte 5500 Gemeindemitglieder, heute ist es noch eine Filialkirche. Das spiegele die Vielfalt in der Gesellschaft, in der der Anteil der Christen in Deutschland nur noch bei rund 50 Prozent liege.

Außerdem habe sich Kirche durch die Vielzahl der mitarbeitenden Laien verändert, sowohl im Haupt-, als auch im Ehrenamt. „Heute kann sich jeder in der Gemeinde engagieren und sie mitgestalten, warum sollte man Priester werden?“ Ausgebildete Laien leiten Wortgottesdienste, Männer und Frauen aus der Gemeinde engagieren sich unter anderem als Kommunion- und Firmkatecheten. Frauen arbeiten als Gemeindereferentinnen verstärkt in der Seelsorge mit und Männer übernehmen Stellen als Pastoralreferenten. Dahinter steckt für Ferkinghoff auch eine positive Entwicklung: „Wer heute Priester wird, macht dies aus einer persönlichen Lebens- und Glaubenserfahrung“ – so wie er selbst vor 40 Jahren.

Hans Ferkinghoff ist überzeugt, dass es auch langfristig in Lüdenscheid eine lebendige Kirche geben wird, „die von einem Priester geleitet, aber von vielen Laien mitgetragen wird.“

Die Familienmesse in der Kirche Maria Königin beginnt am Sonntag, 5. März, um 10.30 Uhr. Im Anschluss ist Gelegenheit für Grußworte, bevor zum Beisammensein ins Gemeindehaus eingeladen wird.