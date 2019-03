Passte wohl nicht in die Container: Riesen-Ärger über wilde Müllkippe

Müll an der Wertstoffsammelstelle Parkstraße gegenüber vom alten katholischen Friedhof.

Warum die Wertstoffsammelstelle an der Parkstraße gegenüber dem alten katholischen Friedhof täglich geleert und gereinigt werden muss, zeigte sich am Donnerstagmorgen. Über Nacht war dort eine ganze Ladung Schrott abgekippt worden. „Wir haben einiges gefunden, was auf die Verursacher hinweist“, sagte Andreas Fritz, stellvertretender Werkleiter des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebs Lüdenscheid (STL).

Das Ordnungsamt sei eingeschaltet worden, um dem illegalen Treiben nachzugehen. Der Müll wurde gestern im Laufe des Tages abgeholt und entsorgt. „Wenn irgendwo länger was liegt, wird oft noch was oben drauf gepackt“, sagt Fritz.