Lüdenscheid - „Das Stadtfest ist dagegen gar nichts!“ An Strahlkraft machte die zweite Auflage des Kunst- und Musikfestivals „Walk the Line“ auf und an der gesperrten Bahnhofsallee, das am Samstag Tausende von Besuchern anlockte, dem Lüdenscheider Stadtfest durchaus Konkurrenz.

Obwohl die Temperaturen zum Abend hin merklich in den Keller sackten, riss der Strom der Partygänger, die zum Tanzen, Spaß haben, Freunde treffen und Musik hören zum Bahnhof pilgerten, nicht ab. Jung und Alt – Jugendliche, Familien mit Kindern und ältere „Semester“ – waren auf den Beinen, um im Dienst der guten Sache friedlich miteinander zu feiern.

In den Pavillons, wo jeder musikalisch nach seiner Fasson glücklich werden konnte, war das Gedränge und Geschiebe, auf das eine Besucherin mit obigem Zitat anspielte, zeitweilig so groß, dass gar nichts mehr ging. Ob Schlagerhimmel, Rockschuppen, Techno Zirkus oder Smile Jamaika Bar: Vor dem Eintauchen in die Ära unterschiedlichster Musikepochen hieß es erst einmal Schlange stehen. In jedem Pavillon legten DJs eine andere Musikrichtung auf. Mit Straßenkunst, Breakdance-Vorführungen der Cannibals Crew sowie Live-Musik von „Honigmut“ und Sänger Edy Edwards aus Herne mitten auf der Bahnhofsallee, einem deutlichen „Mehr“ an Versorgung und Verpflegung hatte der Verein „Onkel Willi & Söhne“ als Veranstalter merklich aufgerüstet, um Lüdenscheidern und Auswärtigen bei der Zweitauflage des Festivals ungetrübtes Partyvergnügen mit Underground-Charme zu bieten.

Gleichfalls ein Publikumsmagnet: die John-Porno Band, die in Buberts Barbershop Quartier bezog und sich mit Lust und Laune quer durch die Rockgeschichte spielte. Wer’s nicht „kuschelig eng“ mochte, hatte am Samstag beim Festival – dessen Zufahrt durch Trucks gesichert war – schlechte Karten. Punkt Mitternacht drehten die Veranstalter die Regler runter. Wer noch Reserven hatte, feierte in den innerstädtischen Kneipen weiter. Zum Vormerken: Die dritte Auflage des Festivals startet am 22. April. - Monika Salzmann