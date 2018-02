Stinger beim AC/DC-Fanclub

Lüdenscheid - Bereits zum siebten Mal war die AC/DC-Party des Dynamite-Fanclubs ein echter Publikumsmagnet, der Gäste aus der ganzen Welt anzog. Erstmals fand die Veranstaltung, zu der wie gewohnt der Fanclub-Vorsitzende Frank Petersen eingeladen hatte, im AJZ in der Kulturfabrik Wilhelm Berg an der Altenaer Straße statt.

250 Gäste kamen zum Gig der AC/DC-Tribute-Formation Dirty Deeds ‘79. Da der Sänger der Band kurzfristig ausgefallen war, musste Frank Petersen zeitnah für Ersatz sorgen: „Wir freuten uns, dass gleich drei Sänger einsprangen.“ Thomas Klaus, besser bekannt unter seinem Spitznamen „Chicken“ und Sänger der AC/DC-Tribute-Band Big Balls, Matthew Sting von der Formation Stinger, die ebenfalls auf der Bühne stand, sowie Andrey von der Band Eassy/Dizzi wechselten sich als Sänger ab.

Tags darauf tummelten sich beim Auftritt der Formation Stinger, so schätzten die Veranstalter, bis zu 350 Fans im AJZ. Unter den Gästen der zweitägigen Veranstaltung erklangen immer wieder auch Fremdsprachen, denn viele Fans der Hard-Rock-Veteranen aus Australien waren aus dem Ausland, zum Beispiel aus England, Schottland, Russland, der Ukraine, Spanien, der Schweiz und Österreich eigens für das zweitägige Event angereist.

Die Formation Stinger, bestehend aus Matteo Giavonne (Gesang), Francis Crouse (Gesang), Adrian Seidel (Lead Guitar), Matthew Sting (Rhythm Guitar), Simon Simon (Bass) und Bristle Buzz Dee Johnson (Schlagzeug), ist nicht nur für ihre authentischen AC/DC-Cover bekannt, sondern gibt auch eigene Songs zum Besten, die ebenfalls dem Hardrock-Genre zuzuordnen sind.

Im AJZ spielte die Combo ältere AC/DC-Titel aus den Jahren mit dem 1980 verstorbenen Sänger Bon Scott, darunter Klassiker wie „Shoot Down In Flames“, „If You Want Blood (You Got It)“, „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“ oder „Whole Lotta Rosie“. Neben der Live-Musik konnten die Gäste wie immer auch an einer attraktiven Tombola teilnehmen, bei der es viele wertvolle Preise wie zum Beispiel limitierte Schallplatten, eine limitierte Bon-Scott-Zinnfigur, CD’s und T-Shirts zu gewinnen gab. Auf einer Börse, die bereits tagsüber stattfand und auch am Abend noch fortgesetzt wurde, gingen Sammler und Fans auf Schnäppchenjagd. So überzeugte auch die siebte AC/DC-Party in Lüdenscheid als prall gefülltes Überraschungspaket für AC/DC-Fans