Party in neuer Location in der Lüdenscheider Innenstadt

Von: Leon Malte Cilsik

„Be yourself – Love is the message“ lautet das Motto der Party. © Cedric Nougrigat

Im Bios Mio steigt am Samstag eine Party zwischen Obst und Gemüse. Die Organisatoren von „Der Großstadtjunge“ lassen dafür unter anderem DJ Jonjo Jury aus London einfliegen.

Lüdenscheid – In der Innenstadt soll am Samstag, 10. Dezember, ein Dancefloor zwischen Obst und Gemüse entstehen – in drei Stunden. Denn nach Ladenschluss um 19 Uhr steigt im Bios Mio ab 22 Uhr eine Party unter musikalischer Führung des aus der Glitterbox Eventreihe und dem Hï Ibiza bekannten DJ Jonjo Jury. Hinter dem Event stecken die Lüdenscheider Party-Organisatoren von „Der Großstadtjunge“ Ioannis Tsilikas und Gaetano Stillavato.



„Wir haben Jonjo Jury im Sommer auf Ibiza kennengelernt und ihm von unserer Idee erzählt“, sagt Tsilikas, „wir wollen damit etwas Großstadt-Flair nach Lüdenscheid bringen“. Konkret sei es dann nach Ende der Mamanuca-Stadtstrand-Saison Ende September geworden. Jonjo Jury wird für die Party extra aus London anreisen und mit Interplay (TWD) und Adele.be am Samstag ein DJ-Triple bilden, die Musik soll dabei ein Mix aus Disco und Soul werden.

Der gesamte Abend steht unter dem Motto „Be yourself – Love is the message“: „Unsere Gäste sollen sich mitreißen lassen und einfach sie selbst sein können“, heißt es vonseiten der Veranstalter, „zwischen den buntesten Paletten von Obst und Gemüse ist jeder willkommen.“

Zumindest 21 Jahre sollten die maximal 200 Gäste aber schon sein, wenn es am Samstag um 22 Uhr im Bios Mio, Wilhelmstraße 1, losgeht. Das Ende der Party ist für 4 Uhr angesetzt. Tickets verkaufen die Großstadtjungs für 15 Euro auf ihrer Webseite oder an der Abendkasse, sollten bis Samstag noch nicht alle Tickets verkauft sein.