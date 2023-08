Party in Lüdenscheid: Samstag wieder End of the Line am Stadtstrand

Von: Carolina Ludwig

Teilen

Beim End of the Line Opening hatte man mehr Glück mit dem Wetter. © Cornelius Popovici

Es sind nicht die besten Wettervorhersagen, aber Ioannis Tsilikas und Gaetano Stillavato bleiben optimistisch: Das bereits wegen schlechten Wetters auf Samstag verschobene End-of-the-Line-Festival am Stadtstrand Mamanuca soll stattfinden.

Lüdenscheid - „Wir wünschen uns natürlich, dass es schöner wäre, aber es wird trocken bleiben“, glaubt Ioannis Tsilikas. Als Stadtstrand-Betreiber beschäftige man sich sehr intensiv mit dem Wetter. „Laut unseren Diensten soll es morgens mal kurz regnen, aber das kann die Fläche ab.“ Abends bleibe es dann trocken bei 21 Grad.

Ursprünglich geplant war das End of the Line – Shut up and dance bereits für den 5. August. Glück für die Veranstalter und Gäste: Alle geplanten Künstler haben auch am Nachholtermin Zeit. Ab 15 Uhr soll dann am Stadtstrand mit den Künstlern Crack-T, Shorty und DJ Chollo gefeiert werden. Deutlich besseres Wetter soll es übrigens an diesem Donnerstag geben, an dem auch das Afterwork at the Beach ab 17 Uhr mit Aperol & Antipasti wieder stattfindet. Eine Reservierung wird empfohlen.

Die letzte große Aktion am Stadtstrand für dieses Jahr wird das Festival am Samstag aber nicht sein – zumindest wenn das Wetter mitspielt. Am 2. September ist das Season Closing geplant. „Wir sind auf jeden Fall sehr glücklich, dass wir noch mal mit allen feiern können. Und noch steht alles auf ,Go‘. Wir essen alle unseren Teller auf und dann passt das“, scherzt Ioannis Tsilikas.