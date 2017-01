Party am Honseler Bruch aufgelöst: Erst gestritten, dann geschlagen

Lüdenscheid - Nicht nur an der Werdohler Straße in Altena, sondern auch in Lüdenscheid ist am Wochenende eine Party junger Leute aus dem Ruder gelaufen. Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mitteilte, gipfelte in einem Vereinsheim am Honseler Bruch ein zunächst verbaler Streit in einer handfesten Auseinandersetzung. Beamte lösten die Veranstaltung auf.

Laut einer Pressemitteilung kam es in der Nacht auf Samstag gegen 00.30 Uhr zwischen den Gästen einer Party und fünf bislang teils unbekannten Tätern zu einem verbalen Streit.

"Im Verlauf der Auseinandersetzung gerieten mehrere Personen auch körperlich aneinander. Zwei Gäste wurden durch Schläge leicht verletzt und mussten vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt werden. Nach Klärung des Sachverhaltes lösten Polizeibeamte die Party auf", so die Polizei. Ein Großteil der Gäste sei noch nicht volljährig gewesen.

Und weiter: "Eine detaillierte Täterbeschreibung der Täter war vor Ort auf Grund der Aufregung und des Alkoholisierungsgrades der Gäste nicht möglich. Eine Fahndung folglich wenig erfolgversprechend.

Dank Zeugenaussagen gelang es im Nachgang einen 17- sowie einen 18-jährigen Lüdenscheider als Tatverdächtige zu identifizieren. Die beiden Delinquenten erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung." - eB