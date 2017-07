Partnerschaft bekräftigt

Lüdenscheid - Vier Tage lang besuchte eine vierköpfige Delegation unter Führung von Bürgermeister Dieter Dzewas Lüdenscheids französische Partnerstadt Romilly-sur-Seine.

Anlass für die Reise war eine Einladung zu den Feierlichkeiten des französischen Nationalfeiertages. Im Rahmen des offiziellen Empfanges im Rathauses von Romilly-sur-Seine unterzeichneten der dortige Bürgermeister Eric Vuillemin, der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Jany Rousseau sowie das Lüdenscheider Stadtoberhaupt ein Dokument, das die seit 1991 bestehende Städtepartnerschaft bekräftigt.

In ihren Reden hoben beide Bürgermeister die Wichtigkeit und Bedeutung der Städtepartnerschaft als lokalen Beitrag zur europäischen Integrationen hervor, die gerade in diesen schwierigen Zeiten wichtiger sei als je zuvor.

Am späten Abend fand dann im Stadion die offizielle Feier zum Nationalfeiertag statt. Gut 3000 Einwohner verfolgten die Ansprache von Bürgermeister Vuillemin und gedachten in einer Schweigeminute der kürzlich verstorbe-nen ehemaligen Präsidentin des Europäischen Parlaments, Simone Veil, und des Altbundeskanzlers Helmut Kohl in Würdigung ihrer Verdienste um Europa.

Das anschließende Konzert des großen Blasorchesters der städtischen Musikschule endete mit der Marseillaise und zu Ehren der Lüdenscheider Gäste auch mit der deutschen Nationalhymne, bevor das große Feuerwerk den Abendhimmel erleuchtete, das in Frankreich traditionell zur Feier des Nationalfeiertages gehört.

Höhepunkte des kulturellen Rahmenprogramms waren ein Besuch im neuen Camille-Claudel-Museum in Nogent sowie des Nationalen Denkmals für die Schlacht an der Marne im September 1914. Zudem hatten die Gastgeber Besichtigungen in Epernay und im mittelalterlichen Provins organisiert.

Begleitet wurde Dezwas von den Ratsherren Norbert Adam und Rolf Breucker sowie Stadtpressesprecher Wolfgang Löhn, der auch für die Betreuung der Städtepartnerschaften zuständig ist. Alle zeigten sich beeindruckt von der immer wieder sehr herzlichen Gastfreundschaft, die in ganz besondererer Weise in Ausdruck in einem privaten Abendessen im Garten von Jany Rousseau fand, zu dem sich auch zahlreiche Mitglieder des Partnerschaftskomitees eingefunden hatten.

Für das nächste Jahr sind weitere Treffen in Lüdenscheid und in Romilly-sur-Seine geplant. Die Franzosen werden zur 100. Wiederkehr des Endes des Ersten Weltkrieges eine Straße nach Charles de Gaulle benennen. Die Lüdenscheider werden im Rahmen des Stadtjubiläums zu den Lichtrouten einladen.