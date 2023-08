Parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist in Lüdenscheid mehr Zuhörer als Aufklärer

Von: Thomas Machatzke

Der Parlamentarische Untersuchungsauschuss III (Brückendesaster und Infrastrukturstau) des Landtags tagte am Mittwoch ausnahmsweise auswärts. Und zwar in Lüdenscheid, der Stadt des Brückendesasters.

Lüdenscheid – Die Talbrücke Rahmede ist längst zu Boden gebracht. Was sie indes mit der Region und ihren Bürgern gemacht hat, das ist eine Geschichte, die man gar nicht oft genug erzählen kann. Jan Nesselrath, der Bürgermeister von Meinerzhagen, hat am Mittwochmittag im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Ratssaal des Lüdenscheider Rathauses die zweifelhafte Ehre, nach Landrat Marco Voge, Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer und Kierspes Bürgermeister Olaf Stelse die Sicht der Dinge als „Sachkundiger Zeuge“ durch die Meinerzhagener Brille zu beleuchten. „Eigentlich ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem“, sagt der Meinerzhagener und erzählt dann seine Version, die in der Schlussfolgerung mündet: „Es ist keineswegs so, dass der Region droht, abgehängt zu werden. Die Region“, sagt Nesselrath, „ist bereits abgehängt.“



Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) III, dessen Vorsitzender der Grüne Stefan Engstfeld aus Düsseldorf ist, hat die Aufgabe aufzuklären, wie es zum „Brückendesaster“ in Lüdenscheid kommen konnte. Es geht darum, warum die Talbrücke Rahmede nicht, wie eigentlich geplant, rechtzeitig neu gebaut worden ist. Weshalb also hat man den Neubau 2017 verschoben, als Ministerpräsident Hendrik Wüst noch als Verkehrsminister Verantwortung hatte?



Der Tag in Lüdenscheid ist kein Tag der Aufklärung. In Lüdenscheid wird nur ganz selten zurückgeschaut in die Zeit, in der man die Dinge noch in eine andere Richtung hätte lenken können, wenn nicht gar müssen. Einmal nur fragt der AfD-Mann Christian Loose, ob sich Landrat Marco Voge an die Entscheidung erinnern könne, den Neubau der Brücke zu verschieben. Voge war seinerzeit Landtagsabgeordneter für die Region, sein Parteikollege Wüst Verkehrsminister. Da, so Loose, habe man doch sicher mit den Abgeordneten der Region eine so weitreichende Entscheidung besprochen. Voge pariert, dass er seinerzeit auch nicht mehr Informationen gehabt habe als Presse und Öffentlichkeit. Zur Erhellung trägt das nicht bei.

Sebastian Wagemeyer bestätigt auf Looses Nachfrage, dass er tatsächlich in seiner Amtszeit exakt an jenem 2. Dezember 2021, als die Talbrücke gesperrt wurde, erstmals in seiner Funktion als Bürgermeister mit dieser Brücke zu tun gehabt habe. Auch das hilft nicht bei der Aufklärung. Es verdeutlicht nur zweierlei: Die Verschiebung des Neubaus 2017 war für die Abgeordneten der Region seinerzeit offensichtlich keine große Sache. Und: Für Lüdenscheid und seinen noch nicht sehr lange amtierenden Bürgermeister ist die Verkehrskatastrophe in der Tat vom Himmel gefallen an jenem Dezembertag 2021.



Dass es eine Verkehrskatastrophe für die Region ist, daran haben am Abend auf der Rückfahrt nach Düsseldorf die Mitglieder des PUA keine Zweifel mehr. Wahrscheinlich hatten sie auch vorher keine Zweifel nach den Darstellungen der vergangenen Monate. Vor Ort, bei der „Inaugenscheinnahme“ der Brücke, wie der Tag für den PUA überschrieben ist, und für den Wechselschuhe angeraten worden sind in der Tagesordnung, wird alles aber noch ein wenig greifbarer. Es ist kein Tag der Aufklärung, aber ein Tag, der die Region wenigstens noch ein Stück tiefer ins Bewusstsein dieser Abgeordneten rückt.



Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss vor dem Haus von Frank Pütz. © Cornelius Popovici

Nach Wagemeyer, Voge, Nesselrath und Stelse, der sich ein Lkw-Durchfahrtsverbot auch für Kierspe wünscht, sind am Nachmittag weitere Zeugen des Geschehens geladen: Dr. Frank Hoffmeister und Christian Lepping vom Arbeitgeberverband, Dr. Ralf Geruschkat von der SIHK, Fabian Ferber von der IG Metall, Dr. Thorsten Kehe vom Klinikum, Christopher Rehnert von der Feuerwehr und Stefan Hesse von der Caritas. Danach geht es für den Tross erneut zur Brücke, die sich die Gäste schon einmal am Vormittag angeschaut haben. Diesmal zum Haus von Anwohner Frank Pütz an der Altenaer Straße, der die Folgen der Brückensperrung, wie alle Zeugen vor ihm, aus seiner Sicht schildert, genauso wie Stefanie Tilsch fürs Brückenbauerbüro und Heiko Schürfeld für die Bürgerinitiative A45. Es gibt keinen Mangel an Blickwinkeln. Nichts bleibt unbeleuchtet, kein Problem unbenannt. Nicht die Belastung der Menschen, nicht die Probleme der Wirtschaft, der Pflegedienste, des Krankenhauses.



Ein Tag der Botschaften und Wünsche im Ratssaal

Und noch etwas ist der Tag in Lüdenscheid. Ein Tag der Botschaften und Wünsche, die platziert werden dürfen. Ob es ein Nachteilsausgleich für die Region ist, ein Transformationsinstitut, bessere Bildungsperspektiven, klare Aussagen für eine Aufwertung der Fachhochschule, technische Hilfe für die Pflegedienste, noch mehr Tempo beim Neubau der Brücke, endlich überhaupt ein bisschen Tempo beim Innenstadttunnel oder das Beibehalten der Polizeipräsenz für die Überprüfung des Lkw-Durchfahrtsverbots. Vieles davon kostet Geld. Fabian Ferber stellt fest: „Die Region hat Zukunft verdient, aber Zukunft gibt’s nicht für lau.“



Es ist ein permanenter Wechsel zwischen der Darstellung von Problemen und der Definition von Wünschen im Ratssaal. Stefan Engstfeld sagt irgendwann: „Es ist schon krass, diese ganzen Auswirkungen hier face to face zu sehen.“ In diesem Kontext erfüllt der Besuch der Abgeordneten, zu den im Ratssaal auch die heimischen (Ralf Schwarzkopf, Gordan Dudas und Angela Freimuth) zählen, seinen Zweck. Gewiss: Vieles ist nicht neu, was erzählt wird. Aufklärend ist das Wenigste. Aber die Botschaften sind nun tief verankert bei der nächsten Parlamentarier-Gruppe. Um es mit Jan Nesselrath zu halten: Eigentlich ist alles gesagt, nur eben noch nicht jedem. Einen weiteren Adressatenkreis hat die Region am Mittwoch erreicht.