Parkvision löscht Zahlungsbelege: Auch reuige „Parksünder“ erhalten Briefe

Von: Fabian Paffendorf

Die Parkraumüberwachungsfirma Parkvision bewirtschaftet weiterhin den Parkplatz an der Schützenstraße 4a. © Cedric Nougrigat

Parkvision will noch mehr Geld sehen - auch von jenen, die bereits ihre Vertragsstrafen gezahlt haben. Belege über geleistete Zahlungen können die Angemahnten jetzt nicht mehr via E-Mail einreichen.

Lüdenscheid – Bei der umstrittenen Firma Parkvision zeigt man sich offenbar unbeeindruckt davon, in den Fokus der Behörden geraten zu sein – und verschickt Unmengen an neuen Briefen mit Zahlungsaufforderungen. Selbst Betroffene, die schon gezahlt haben, werden abermals zur Kasse gebeten.

Das jedenfalls berichten zahlreiche LN-Leser, die sich an unsere Redaktion gewandt haben. Konkret geht es darum, dass die Betroffenen darauf pochen, den Zahlungsaufforderungen der Firma nachgekommen zu sein, die von Parkvision geforderten „Vertragsstrafen“ innerhalb der in den Schreiben genannten Zahlungsfristen beglichen zu haben. Nur: Kurze Zeit später seien weitere Briefe gekommen. Darin werden die ursprüngliche Vertragsstrafe über 40 Euro und zusätzliche 7,50 Euro als Mahngebühr gefordert.



Theoretisch könnten die Betroffenen nun die Zahlungsbelege an die Maintaler Parkraumüberwacher per E-Mail schicken, um zu beweisen, dass sie der Firma eben nichts mehr schulden. Aber genau dies ist jetzt in der Praxis nicht mehr möglich. Wer Belege an E-Mails an Parkvision anhängt, der bekommt nun umgehend eine automatisierte Antwort der Firma. In der heißt es dann: „Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen wurde Ihr Dateianhang entfernt und Ihre E-Mail ungelesen gelöscht.“

Widerspruch akzeptiert und trotzdem weiter Briefe verschickt

Wie mehrere Leser gegenüber unserer Redaktion bestätigen, liefen auch postalisch zugestellte Belege oder Widerspruchsschreiben wohl zumeist ins Leere. Die einzige Reaktion darauf wären Briefe, in denen weitere Mahngebühren gefordert würden. Oder es würden wieder Antwortschreiben verschickt, in denen es abermals um eine „Ausnahmeregelung zum freien Parken an Sonntagen“ gehe, die zum Zeitpunkt des jeweiligen Verstoßes „noch nicht in Kraft getreten war“. Von einem besonders krassen Fall berichtet ein Mann aus dem Rheinland, der anonym bleiben möchte, unserer Redaktion. Im August habe er einen Gebrauchtwagen privat an einen Lüdenscheider verkauft. Noch bevor die Ummeldung des Wagens auf den neuen Halter erfolgt sei, wäre dieser nun auf dem Mix-Markt-Parkplatz von Parkvisions Kameras gefilmt worden. Das Ergebnis: Der Rheinländer habe eine Zahlungsaufforderung der Parkraumüberwacher zugeschickt bekommen.

„Ich habe natürlich umgehend den Kontakt zu der Firma gesucht, um die Sache aufzuklären“, sagt der Mann. Anfangs habe es auch danach ausgesehen, als ob Parkvision den Fehler einsehe. „Nachdem ich eine Kopie des Kaufvertrags an die Firma geschickt hatte, sagte ein Mitarbeiter, dass die Sache nun für mich erledigt sei“, erzählt der Rheinländer. Die vermeintliche Ruhe vor der dubiosen Firma währte jedoch nicht lang. Schon wenige Tage später sei wieder Post gekommen.

Mittlerweile seien noch viele weitere Mahnungen und Zahlungsaufforderungen bei ihm angekommen. Da er allerdings aus nachvollziehbaren Gründen nicht gewillt ist, die unverschuldete Vertragsstrafe zu bezahlen, habe er nun einen Rechtsbeistand hinzugezogen. Der soll alsbald tätig werden, um Parkvision eine Unterlassungserklärung zukommen zu lassen. Auch ein weiteres juristisches Vorgehen gegen die Maintaler Firma wolle der Rheinländer nun prüfen lassen, sagt er.