Parkvision jetzt im Fokus von Polizei und Landesdatenschutzbeauftragten 

Parkplatz-Posse

+ © Cedric Nougrigat Die Konzernführung von Mix Markt möchte sich offenbar nicht zur Zusammenarbeit mit Parkvision äußern. © Cedric Nougrigat

Der Widerstand gegen die fragwürdigen Geschäftspraktiken des Maintaler Parkraumüberwachers Parkvision nimmt neue Formen an. Jetzt prüfen Polizei und Landesdatenschützer den Fall.

Lüdenscheid – Die Kameraüberwachung am Mix Markt an der Schützenstraße und das mutmaßlich willkürliche Verschicken von Zahlungsaufforderungen durch Parkvision ist in den Fokus der Behörden geraten – auch über die Grenzen des Märkischen Kreises hinaus. Firmensitz der umstrittenen Parkvision GmbH ist die hessische Stadt Maintal, weshalb die Beschwerden über die Überwachungstechnik der Firma, die bei der NRW-Landesbeauftragten für Datenschutz (LDI) und Informationsfreiheit in den vergangenen Wochen eingegangen waren, jetzt an die Hessischen Datenschützer (HBDI) weitergeleitet wurden.

„Mir liegen mehrere Beschwerden über die von dem Unternehmen Parkvision GmbH betriebene Videoüberwachung von privaten Parkplätzen vor. Meine Behörde hat daher Kontakt zu dem Verantwortlichen aufgenommen und prüft die Sachverhalte“, sagt der Hessische Landesbeauftragte Prof. Dr. Alexander Roßnagel auf LN-Anfrage.

Aufgrund des laufenden Prüfungsverfahrens könne man aber noch keine inhaltliche Stellungnahme zu dem Sachverhalt abgeben. Fest steht aber, so wie Lüdenscheids Stadtsprecher Sven Prillwitz gegenüber unserer Redaktion sagte, dass bei einem positiven Prüfungsbescheid der Ball zurückgespielt werden würde. Dann könnten die von den Hessischen Behörden informierte NRW-Landesbeauftragte ein Amtshilfegesuch an das Lüdenscheider Ordnungsamt stellen. Auch, wenn das bisher noch nicht geschehen ist, hat der Fall Parkvision bereits die Aufmerksamkeit der kommunalen Verwaltung erregt. So hat deren Chef, Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, für diese Woche einen Ortstermin am Bräuckenkreuz angesetzt.

Geschäftsschädigende Wirkung von Parkvisions Aktivitäten

Lüdenscheids Erster Bürger will mit den Anwohnern, Gewerbetreibenden und anderen von der Parkvision-Situation Betroffenen sprechen und sehen, welche Handhabe die Stadt hat, um Hilfe zu leisten. Gegenüber unserer Redaktion verwies Wagemeyer auf die geschäftsschädigende Wirkung von Parkvisions Aktivitäten an der Schützenstraße, die auch Gastronomie und Dienstleister rund um den Mix Markt betreffen würde. Dort passiere gerade „eine riesen Sauerei“, so Wagemeyer. Mit der Causa Parkvision beschäftigt sich aktuell nun auch die Polizei im Märkischen Kreis, wie Polizeisprecher Christof Hüls auf Anfrage mitteilte.

In der vergangenen Woche seien drei Strafanzeigen gegen Parkvision bei der Polizei gestellt worden. „In einem Fall hat der Anzeigensteller sogar sieben Zahlungsaufforderungen von der Firma erhalten“, sagt Christof Hüls. Die Polizei prüfe derzeit, ob hier Betrugsversuche vorliegen könnten. Zur zuständigen Staatsanwaltschaft Hagen sei bis jetzt noch nichts weitergereicht worden. „Sollte das passieren, werden wir jeden Fall einzeln und sorgfältig prüfen“, sagt Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli. Vonseiten er Staatsanwaltschaft habe man im Blick, was in Sachen Parkvision aktuell passiere. Juristischen Beistand haben mittlerweile mehrere Betroffene nach Informationen unserer Zeitung gesucht. Nachdem Mitarbeiter von Parkvision ohne Genehmigung dafür zu haben, ein Schild der Firma an einem Trafohaus der Stadtwerke angebracht hatten, hat auch der Energieversorger Enervie vernetzt Anwälte eingeschaltet.

Unsere Redaktion wollte nochmals mit Parkvision sprechen, aber abermals verweigerten Mitarbeiter der Firma Gespräche mit uns und verwiesen auf ihre Pressestelle – die bisher keine einzige unserer Anfragen in den vergangenen Wochen beantwortete. Nach Informationen unserer Zeitung soll es sich bei dem Vertrag über die Parkraumbewirtschaftung, den der Mix Markt mit Parkvision abgeschlossen hat, um ein besonderes Papier handeln. Darin soll der Markt den Parkplatz an der Schützenstraße für einen längeren Zeitraum komplett an die Maintaler abgetreten haben.

Unternehmensgruppe könnte auch Auskunftssperre erwirken.

Für die „Dienste“ von Parkvision würden für den Markt keine Kosten anfallen. Allerdings beanspruche Parkvision alle der eingetriebenen Vertragsstrafen für sich allein. Unseren Informationen nach sollen auch nicht die Betreiber des lokalen Mix Markt vor Ort die die Vertragspartner von Parkvision sein, sondern die Monolith-Gruppe, unter deren Dach die rund 350 Mix Märkte in Europa sind. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg seien dort durch eben jene Unternehmensgruppe Vollmachten hinterlegt worden, die es Parkvision ermöglichen, die Fahrzeughalter abfragen zu können. Folglich könnte die Unternehmensgruppe auch eine Auskunftssperre erwirken.

Die LN hatten der Monolith-Gruppe einen großen Fragenkatalog mit Bitte um zeitnahe Beantwortung zugesandt. Eine Rückmeldung erhielt die Redaktion bis heute nicht. Ebenfalls keine Reaktion gab es auf mehrfaches Bitten und Versuche der Redaktion, mit den Marktbetreibern am Bräucken zu sprechen.

Dass diese sich in Schweigen hüllen, soll aber laut unseren Informationen daran liegen, dass man selbst unglücklich darüber sei, dem Kontrakt des Mutterkonzerns mit Parkvision ausgeliefert zu sein. Gegen eine Aufhebung oder der vorzeitigen Beendigung des Vertrages habe sich Parkvision ausreichend abgesichert. Der Mix Markt müsste horrende Ausfallstrafen an die Hessen zahlen.