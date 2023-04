Parkvision: Stadt hat keine Handhabe gegen Parkraum-Überwacher 

Parkplatzüberwachung

+ © Nougrigat Die Anzahl der Hinweisschilder auf dem Parkplatz an der Schützenstraße 4a wurde sichtbar verringert. Laut Anwohnern soll das Unternehmen Parkvision auch beim Einfordern von Vertragsstrafen zahmer geworden sein. © Nougrigat

Die Strafzettel-Flut ist mittlerweile abgeebbt, aber dennoch ist Parkvision weiterhin am Bräucken aktiv. Es gibt neue Entwicklungen zur umstrittenen Parkraumüberwachung.

Lüdenscheid – Im Herbst vergangenen Jahres bekamen zahlreiche Lüdenscheider mit der Post Zahlungsaufforderungen eines privaten Parkraumüberwachers. Angelastet wurden ihnen angebliches Fremdparken auf dem Parkplatz des Mix-Markt an der Schützenstraße. In den vergangenen Monaten ist es ruhig geworden in der Causa „Parkvision“, das berichten Anwohner und Gewerbetreibende aus der Nachbarschaft übereinstimmend.

Nachdem vermehrt die Adressaten der Parkvision-Briefe die Post zu ihren Anwälten getragen oder einfach nicht mehr auf die Forderungen reagiert hätten, sei seit Beginn des Jahres dann Ruhe eingekehrt. Die Bewirtschaftung der Parkplatzfläche des Supermarkts hat das Maintaler Unternehmen mit den umstrittenen Geschäftspraktiken aber weiterhin inne.

Im vergangenen Jahr hatte Bürgermeister Sebastian Wagemeyer den Anwohnern und Geschäftsleuten rund um den Mix-Markt-Parkplatz zugesichert, dass die Stadt prüfen wolle, ob die Stadt eine Handhabe hätte, um die Kameraüberwachung des Parkplatzes durch Parkvision zu unterbinden. Zünglein an der Waage hätte eventuell das Wegerecht der Stadt sein können.

Stadtwerke haben Schild selbst abmontiert

Wie Stadtsprecher Sven Prillwitz aber nun auf Anfrage mitteilt, habe eine Prüfung durch den zuständigen Fachdienst keine Erkenntnisse erbracht, die ein Handeln der Stadt ermöglichen würden. Das gelte ebenso in Sachen Datenschutz. Hier sei die Stadt auf Prüfung und Eingreifen der Landesdatenschutzbeauftragten NRW angewiesen. Wie bereits in der Vergangenheit berichtet, verweist diese im Fall Parkvision auf den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI).

Keine Genehmigung hatte Parkvision von den Lüdenscheider Stadtwerken, das Trafohäuschen auf dem Gelände zu beschildern. Daher hatte die Enervie Vernetzt GmbH, wie deren Sprecher Andreas Köster sagt, die Firma angeschrieben, um eine Entfernung des Schildes zu erwirken. Weil die Firma aus Hessen darauf aber nicht reagierte, sei man irgendwann selbst tätig geworden. „Das Schild wurde von uns in Eigenregie abgenommen und Parkvision zugeschickt“, sagt Andreas Köster.

Weil allerdings durch das Anbringen des Schildes keine Beschädigungen am Trafohäuschen entstanden war, habe der kommunale Energieversorger von weiteren rechtlichen Schritten gegen Parkvision abgesehen, sagt Köster.

Ärger ist nun an anderer Stelle neu entflammt

Ebenfalls nun entfernt wurde auch auf der Homepage von Parkvision der Hinweis auf die Datenschutzkonformität ihrer „weltweit einzigartigen“ Kamera-Überwachung, die mit einem Qualitätssiegel der Prüfgesellschaft im Sachverständigenwesen, Dekra, zertifiziert sei. Wie Tilman Vögele-Ebering, Dekra-Pressesprecher Industrie, auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, sei zwar eine Zertifizierung erfolgt, aber diese habe nicht der Darstellung von Parkvision entsprochen. „Grundsätzlich muss die Außendarstellung eines Dekra-Siegels immer dem tatsächlichen Zertifizierungsumfang entsprechen“, sagt Vögele-Ebering.

Dass die Dekra in dieser Sache jetzt tätig wurde, hatte mit Hinweisen zu tun, die in der Folge von Medienberichten über einen von Parkvision bewirtschafteten Parkplatz im Gelsenkirchener Stadtteil Heßler eingegangen waren. Die Masse an Beschwerden über die Geschäftspraktiken der Maintaler führten letztlich dazu, dass der dortige SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Watermeier eine Kleine Anfrage an die NRW-Landesregierung stellte. Watermeier wollte wissen, welche Erkenntnisse dem Land zu Parkvision, deren Geschäftsgebaren oder deren Wahrung des Datenschutzes vorliegen.

In der Antwort der Landesregierung heißt es, dass keine sonstigen Erkenntnisse über das Unternehmen Parkvision vorliegen würden. „Auch bei der Verbraucherzentrale NRW ist bisher nur eine sehr geringe Anzahl an Beschwerden über das Unternehmen eingegangen“, heißt es. Und weiter: „Die Landesregierung kann keine Auskunft zur datenschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorgehens des Unternehmens erteilen, da dies nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fällt.“

Kritik an der Landesregierung

Man enthalte sich zudem einer datenschutzrechtlichen Bewertung privater Geschäftsmodelle und verweist auf die Verbraucherzentrale NRW in Angelegenheiten zu „privaten Knöllchen“.

„Diese Antwort halte ich für skandalös. Wenn eine Landesregierung sich für nicht zuständig für wichtige datenschutzrechtliche Fragen erklärt, hat sie offensichtlich das Problem nicht verstanden. Es gibt in Europa ein sehr hohes Schutzniveau, insbesondere in Bezug zur Erfassung von persönlichen Daten. Deshalb ist auch die Landesregierung in NRW gefragt, wenn Gesetzeslücken bei der digitalen Parkraumüberwachung existieren“, sagt MdL Watermeier.

Von der Antwort der Landesregierung schockiert zeigt sich auch der heimische SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas. Zu Hochzeiten der Parkvision-Knöllchen-Flut hatten Anwohner und Geschäftsleute am Bräuckenkreuz auch ihn um Hilfe gebeten. „Eine solche arrogante Antwort, die von Ignoranz dem Problem gegenüber zeugt und eine Zuständigkeit abweist, passt ganz und gar ins gegenwärtige Bild“, sagt Dudas. Wie auch schon im Fall der Rahmedetalbrücke würde einmal mehr alle Verantwortung abgewälzt, der Bürger von der NRW-Regierung allein im Regen stehengelassen. Dudas erklärt, dass er und Sebastian Watermeier das weitere Vorgehen in der Sache erst überlegen könnten, wenn die nun angefragte Stellungnahme der Hessischen Datenschutzbeauftragten vorliege.