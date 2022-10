Polizei MK zu Ärger mit Parkvision: Betrugsverdacht reicht für Anzeige aus

Von: Fabian Paffendorf

Einige Juristen bezweifeln, dass aufgrund der Beschilderung des Areals an der Schützenstraße 4a wirklich rechtswirksame Verträge zwischen Autofahrern und Parkvision entstehen. Strittig ist auch, ob die Parkraumüberwacher tatsächlich seriös arbeiten. © Cedric Nougrigat

Adressaten der Zahlungsaufforderungen von Parkvision können bei der Polizei im Märkischen Kreis Strafanzeige gegen die Firma stellen. Ein Verdacht, dass es sich bei den von der Firma geforderten „Vertragsstrafen“ um Betrug handeln könnte, reicht aus.

Lüdenscheid – Adressaten der Zahlungsaufforderungen von Parkvision können bei der Polizei im Märkischen Kreis Strafanzeige gegen die Firma stellen. „Grundsätzlich ist es jedem Bürger zu jeder Zeit möglich, bei der Polizei eine Strafanzeige zu erstatten. In jedem Fall wird dann im Einzelfall geprüft, ob ein Anfangsverdacht einer Straftat vorliegt“, sagt Polizeisprecher Lorenz Schlotmann. In den Fällen, die Betroffene den Lüdenscheider Nachrichten in den vergangenen Wochen schilderten, sei der Anfangsverdacht begründet, dass es sich um Betrugsversuche handeln könnte.

Das Strafgesetzbuch definiert laut § 263 den Tatbestand des Betrugs als erfüllt, wenn eine oder mehrere Personen in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält. Als strafbar gilt bereits der Versuch.

Strafanzeige zu stellen, könnte sich auch für jene lohnen, die bereits die von Parkvision geforderten „Vertragsstrafen“ bezahlt haben, denn laut Strafgesetzbuch verjährt ein Betrugsdelikt nach § 78 III Nr. 4 erst nach fünf Jahren. „Wird Strafanzeige gestellt, so wird auf jeden Fall geprüft, ob der Verdachtsfall begründet ist. Wie es dann weitergeht, muss im Einzelfall dann die Rechtssprechung entscheiden“, erklärt Lorenz Schlotmann. Bisher habe die Polizei im Märkischen Kreis noch keine Anzeigen von mutmaßlich Geschädigten im Zusammenhang mit Firma Parkvision vorliegen. „Eine kurze Recherche hat aber ergeben, dass in anderen Landkreisen offenbar Strafanzeigen gegen die Firma gestellt wurden“, wie Schlotmann erklärt.