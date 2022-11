Parkvision-Ärger: Stadt überprüft Wegerecht auf Parkplatz-Areal

Von: Fabian Paffendorf

Bürgermeister Sebastian Wagemeyer sprach mit Gewerbetreibenden und Anwohnern über die Probleme und Sorgen, die seit dem Bewirtschaften der Parkraumfläche durch Parkvision am Bräucken Einzug halten. © Cedric Nougrigat

Die Möglichkeiten der Stadt Lüdenscheid gegen das Treiben der Parkplatzüberwacher Parkvision vorzugehen, sind laut Bürgermeister Sebastian Wagemeyer derzeit noch begrenzt. Trotzdem will Lüdenscheids Verwaltungschef jetzt aktiv eingreifen. Das kündigte Wagemeyer am Mittwoch bei einem Ortstermin am Bräuckenkreuz an.

Lüdenscheid – Es geht längst nicht mehr um eine Handvoll Fremdparker, die Vertragsstrafen berappen sollen. Das, was Sebastian Wagemeyer von den Anwohnern und Gewerbetreibenden aus der Nachbarschaft des Mix Markts erzählt bekommt, macht es deutlich. „Eine der Kameras am Marktdach ist in Richtung unserer Wohnung ausgerichtet. Wir wissen nicht, ob wir nicht auch die ganze Zeit gefilmt werden“, sagt einer der Nachbarn.

Ein anderer verweist auf die willkürliche Beschilderung des Areals durch die Parkvision-Mitarbeiter: „Die wollen ein privates Grundstück überwachen und vergreifen sich dafür an fremden Grundstücken“. Eiscafé-Betreiber Luis Viveros verweist darauf, dass einige seiner Kunden schon angekündigt hätten, dem Il Gelato künftig fern zu bleiben – aus Angst vor Parkvision.

„Was hier abgeht, das ist mehr als nur hart“, sagt Bürgermeister Wagemeyer. Zum Zuhören ist er gekommen, zu hören gibt es sehr viel. Auch von Menschen, die nicht wissen, was sie tun sollen, weil bei ihnen immer neue Post von Parkvision im Briefkasten landet. „Stellen Sie Anzeige bei der Polizei und schauen Sie, ob sie einen Anwalt einschalten“, sagt Sebastian Wagemeyer. Fürs Erste wäre das seiner Meinung nach ein Anfang, „aber es sieht auch gut dafür aus, dass da jetzt mehr Dinge in Bewegung kommen.“ Diese „Dinge“, damit meint Wagemeyer, dass sich jetzt die Datenschutzbeauftragten der Länder um den Fall Parkvision kümmerten.

Vertragsstrafen für das Begehen der Ein- und Ausfahrten

„Ein Amtshilfegesuch der Datenschützer ist bei uns im Rathaus noch nicht gestellt worden. Ich werde in den nächsten Tagen aber auf direkten Weg den Kontakt zu den Behörden suchen“, sagt der Bürgermeister. Ebenso kündigt er an, in den kommenden Tagen mal bei Parkvision selbst anzuklingeln. „Vielleicht klappt’s ja doch und die Leute sind zu einem Gespräch bereit“, meint Sebastian Wagemeyer. Fragen habe er viele an die Firma aus Maintal. Zum Beispiel auch, ob er nun selbst eine Vertragsstrafe aufgebrummt bekommen würde, weil er beim Ortstermin offenkundig ja gegen die AGB verstoßen habe. Nein, mit einem Auto ist der Bürgermeister nicht auf den Privatparkplatz gefahren, auch geparkt hatte er am Mittwoch dort nicht. Aber – und das ist tatsächlich den AGB von Parkvision zu entnehmen – Wagemeyer hatte widerrechtlich die Ein- und Ausfahrten des Parkplatzes fußläufig begangen.

Laut der Beschilderung könnte Parkvision dafür ebenso Vertragsstrafen erheben, wie auch für die „Verwendung von Raucherzeugnissen“. Richtig, neben dem Überfahren und Begehen ist an der Schützenstraße 4a auch nun das Rauchen von Tabak oder E-Zigaretten für Parkvision ein triftiger Grund, um Zahlungsaufforderungen zu verschicken. Das jedenfalls entdeckt der Verwaltungschef beim näheren Betrachten des überdimensionierten Schildes, das an der Ein- und Ausfahrt an der Schützenstraße aufgestellt ist. „Das Geschäftsmodell von Parkvision basiert auf Gesetzeslücken, die man mit diesen bunten Schildern aufgefüllt hat“, kommentiert Wagemeyer das, was er da in den AGB liest.

Der gefühlt endlose Text – und das wird schnell klar – beinhaltet jedoch keine Antwort auf die Frage, die Luis Viveros unter den Nägeln brennt: „Als Mieter des Hauses Schlachthausstraße 5 habe ich doch ein Wegerecht auf dem Platz, dass ich meinen Kunden übertragen kann. Warum schickt Parkvision denen, die durchfahren dann auch Briefe?“ Darf die Firma dann überhaupt ohne sein Einverständnis den Raum filmen, für den Viveros ein Wegerecht durch den Vermieter übertragen bekommen hat?

Und noch etwas muss nun laut Bürgermeister Sebastian Wagemeyer schleunigst geklärt werden – ein möglicherweise bestehendes Wegerecht der Stadt Lüdenscheid. „Wir werden das prüfen. Sollte ein Wegerecht der Stadt bestehen, dann hätten wir eine Handhabe direkt eingreifen zu können“, erklärt der Bürgermeister.