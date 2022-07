Parkverbot bis Mitte Dezember: Weitere Baustelle in Lüdenscheid

Ab dem 25. Juli beginnen die Tiefbauarbeiten. © Peter Kirschner/Imago

In der Schubertstraße in Lüdenscheid müssen sich Verkehrsteilnehmer und Anwohner auf Beeinträchtigungen einstellen.

Lüdenscheid – Der Netzbetreiber Enervie Vernetzt erneuert nach eigenen Angaben bis Mitte Dezember 2022 in der Schubertstraße (Hausnummer 2 bis 35) die Strom- und Wasserleitungen sowie auch die zugehörigen Hausanschlüsse. Ab dem kommenden Montag, 25. Juli, beginnen dafür die Tiefbauarbeiten. Mit der Erneuerung im Strom- und Wassernetz bringt Enervie Vernetzt die Versorgungssicherheit vor Ort auf den neuesten Stand.

Konkret werden auf einer Länge von etwa 300 Metern in der Schubertstraße die Versorgungsleitungen in offener Tiefbauweise verlegt. Anschließend werden auch die Hausanschlüsse in diesem Teilstück erneuert. Da auch im Straßen- und Gehwegbereich gearbeitet wird, ist während der Baumaßnahme das Parken nicht möglich und in Abstimmung mit der Stadt und Polizei verboten.