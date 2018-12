"Parkscheinautomaten-Mafia" schlägt mit Bohrer in Lüdenscheid zu

Lüdenscheid - Wer auf öffentlichen Parkplätzen parkt, zahlt eine Gebühr - zumeist mit Münzen. Spezialisierte Diebe haben es auf dieses Kleingeld abgesehen. Sie bohren die Automaten an.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, haben in Lüdenscheid professionelle Automatenaufbrecher zugeschlagen und sich an drei Parkscheinautomaten zu schaffen gemacht.

Dabei verursachten sie erheblichen Sachschaden, wie die Polizei schreibt. Wie viel Parkgeld gestohlen wurde, ist nicht bekannt.

Nach Polizeiangaben haben die Täter am Donnerstag oder in der Nacht zu Freitag drei Parkscheinautomaten auf den Parkplätzen Staberg und Oberstadttunnel aufgebrochen.

In mindestens zwei Fällen leerten sie die Münzbehälter. „Das waren keine Gelegenheitstäter. Die wussten, was sie taten“, erklärte Polizeisprecher Christof Hüls.

Dafür spricht das punktgenaue Aufbohren der Automaten. Mit diesem Vorgehen sind seit mehreren Jahren spezialisierte Diebe in Deutschland unterwegs. Ein Bericht aus Süddeutschland beschreibt das Vorgehen der Diebe sehr genau.

Nach Angaben der Polizei war es der erste Auftritt der Automaten-Mafia in Lüdenscheid. Die betroffenen Automaten wurden durch die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH, dessen Mitarbeiter die 71 Parkscheinautomaten in Lüdenscheid betreiben und unterhalten, außer Dienst gestellt. Mit Zetteln werden die Autofahrer aufgefordert, die Gebühren an einem anderen Automaten zu bezahlen.

Die Polizei in Lüdenscheid bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0.