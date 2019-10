Auf Parkplatz war noch alles in Ordnung: Aldi-Kundin ruft schon am Eingang die Polizei

Lüdenscheid - Noch bevor sie etwas einkaufen konnte, war alles Geld weg. Offenbar wurde eine Aldi-Kundin in Lüdenscheid auf dem Weg vom Parkplatz zum Eingang bestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Kundin am Freitagmorgen am Aldi-Markt an der Hohen Steinert die Geldbörse aus der Tasche gestohlen. Die Frau parkte gegen 11.30 Uhr ihren Wagen vor dem Discounter, steckte ihr Portemonnaie in die Handtasche und ging zum Laden.

Schon im Eingangsbereich des Ladens stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war.

Sie suchte zunächst ohne Erfolg den Parkplatz ab und erstattete dann Anzeige wegen Diebstahls. Die Polizei sucht Zeugen, Tel. 02351/90990.