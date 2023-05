Parkplätze aus Kunststoffwaben haben sich nicht bewährt

Von: Stefan Herholz

Teilen

Auf den Parkplätzen an der Musikschule der Stadt werden die Plastikgitter durch Steine ersetzt. © nougrigat

Die am Musikschulneubau verwendeten Kunststoffwaben als Untergrund für die Stellflächen müssen durch Betongittersteine ersetzt werden. Die Austauschmaßnahme soll insgesamt sechs Wochen in Anspruch nehmen.

Lüdenscheid – Die Parkplätze am Musikschulneubau am Staberg werden noch einmal überarbeitet. Die ursprünglich gewählte Variante mit Rasenwaben aus Kunststoff als Untergrund für die Stellflächen hat sich nicht bewährt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Bei nassem Wetter entstünden dort schnell schlammige Flächen. Aus diesem Grund sollen die Stellplätze ab Montag, 22. Mai, erneuert werden.

Diesmal kommen anstelle der Kunststoffwaben Rasengitter aus Beton zum Einsatz, die deutlich dicker und stabiler sind. Diese sollen zudem nicht so hoch mit Erde befüllt werden. Auf diese Weise werde die Erde bei Regen auch nicht so leicht ausgeschwemmt. Sobald die Flächen vorbereitet sind, könne die Aussaat des Rasens erfolgen.

Für den Austausch der Rasenwaben kalkuliert die Verwaltung mit Kosten in Höhe von 82 000 Euro, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Allerdings bestehe die Hoffnung, dass die Maßnahme zu 80 Prozent gefördert werde, sodass auf die Stadtkasse eine zusätzliche Belastung in Höhe von 16 400 Euro zukommen würde.

Während der Arbeiten stehen die Parkplätze nicht zur Verfügung. Dies betreffe zunächst die Stellflächen neben dem Musikschulneubau und vor dem Geschwister-Scholl-Gymnasium an der Hochstraße. Ab dem 22. Mai und für voraussichtlich drei Wochen bleibe der Parkplatz gesperrt. Ab dem 9. Juni schließen sich dann laut Stadt die Arbeiten am oberen Musikschulparkplatz (Zufahrt von der Staberger Straße) an, die ebenfalls rund drei Wochen dauern und bis Ende Juni abgeschlossen sein sollen.