Plan für die Innenstadt: Abriss von Parkpalette und großflächiger Einzelhandelimmobilie

Lüdenscheider Parkpalette soll weg

+ © Henrik Wiemer Die Parkpalette wird von der Verwaltung als „städtebauliche Störung des sonst intakten historischen Stadtgrundrisses“ bezeichnet und als „städtebaulicher Missstand“. © Henrik Wiemer

Es könnte nach dem Altstadtumbau das nächste, weit reichende Sanierungsprojekt in der Innenstadt werden: Im Raum steht der Abriss der Parkpalette Turmstraße und einer weiteren, nicht näher bezeichneten Einzelhandelsimmobilie im südlichen Altstadtbereich. Für die bahne sich ein Leerstand an, wie es in einer Verwaltungsvorlage heißt. Die Stadt möchte sich bei der Gelegenheit stadtgestalterische Optionen offenhalten. Ein zweites Forum, ein zweites Sinn-Leffers, wo es jahrelangen Leer- und Stillstand gab und noch gibt, will man offensichtlich vermeiden.