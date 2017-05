Parkleitsystem soll erneuert werden

Lüdenscheid - Das alte Parkleitsystem, mit dem Autofahrer auf freie Stellplätze gelotst werden sollen, hat offenbar nur noch Schrottwert. Die Hinweisschilder sind verdreckt, teilweise beschädigt. Und die dynamischen Anzeigen, die die Zahl freier Parkplätze verraten soll, funktionieren längst nicht mehr. Nun will die Stadt ein komplett neues Parkleitsystem aufbauen.

Das teilte Nina Niggemann-Schulte vom Fachdienst Verkehrsplanung und Lenkung jetzt den Fraktionen im Bau- und Verkehrsausschuss mit. Nach aktuellen Kostenschätzungen müssen für die Umsetzung des neuen Konzepts, allerding ohne dynamische Zahlenangaben, rund 270 000 Euro ausgegeben werden.

Wie die Expertin aus dem Rathaus mitteilt, gibt es derzeit 60 Wegweiser-Standorte. Die maroden Schilder instand zu setzen oder deren Zahl gar zu erweitern, sei „aus technischen und wirtschaftlichen Gründen“ nicht mehr möglich.

Mit dem neuen Parkleitsystem wollen die Verantwortlichen alle der 2500 Stellplätze in der Stadt einbeziehen. Dazu haben die Planer die Fläche der Innenstadt in vier Zonen eingeteilt: „Knapp“, Zentrum, Altstadt und Oberstadt. An fünf Hauptknotenpunkten – Christuskirche, Kölner und Altenaer Straße, Werdohler Straße/Humboldtstraße und Hochstraße/Sauerfeld – sollen neue Wegweiser die Autofahrer mit einzelnen farblich aufeinander abgestimmten „Parkzielbereichen“ zu den Parkplätzen lenken. Die größten Kapazitäten haben derzeit das Parkhaus Stadtmitte an der Weststraße und die Tiefgarage unterm Stern-Center an der Thünenstraße.

Ein System, das zunächst starr eingerichtet und später um dynamische Anzeigen erweitert werden kann, würde laut Nina Niggemann-Schulte 570 000 Euro kosten. Ein komplett dynamisches Parkleitsystem nach dem Vorbild größerer Städte schlüge mit 1,4 Millionen Euro zu Buche.

Die Fraktionen im Bau- und Verkehrsausschuss votierten erwartungsgemäß für die preisgünstigste Variante und beauftragten die Verkehrsplaner des zuständigen Fachdienstes im Rathaus, die Umsetzung des Projektes weiter zu verfolgen.