Parkleitsystem in Lüdenscheid: Alles wieder auf Anfang

Von: Olaf Moos

Ein Ersatz für das seit Jahren defekte dynamische Parkleitsystem ist auch zwölf Jahre nach dem politischen Beschluss nicht in Sicht. © Cedric Nougrigat

Nach langen Diskussionen und Berechnungen ist jetzt klar: Ein neues Parkleitsystem für Lüdenscheid wird es so bald nicht geben.

Lüdenscheid - Die Fraktionen im Bau- und Verkehrsausschuss stoppten am Montagabend das laufende Verfahren zur Planung eines sogenannten statischen Parkleitsystems mit „einfachen“ Schildern – und hoben die bereits erfolgte Ausschreibung auf. Damit stellten sie das vor zwölf Jahren beschlossene Projekt wieder „auf Anfang“.

Angesichts der im Rathaus kalkulierten Kosten in Höhe von rund 855 000 Euro hatten die Politiker des Ausschusses am 9. November abgewinkt. „Zu teuer“, so der einhellige Tenor der Stellungnahmen. Darauf zog der zuständige Beigeordnete Kesseler den Beschlussvorschlag seiner Verwaltung zurück.



Förderung in Aussicht

Etwa eine Woche später eröffnete sich jedoch eine neue Chance, ein Parkleitsystem in der Innenstadt zu installieren. In Gesprächen mit Vertretern der Stadt, in denen es hauptsächlich um die A45-Sperrung ging, gab die Arnsberger Bezirksregierung ihre ablehnende Haltung in puncto Landeszuschüsse auf – und stellte für ein neues Parkleitsystem eine Förderquote in Höhe von 75 Prozent in Aussicht. Das gelte nur für ein dynamisches System, nicht für einfache Blechschilder.

Für ein statisches System hatte der STL die Kosten 2018 noch auf 270 000 Euro geschätzt. Inzwischen liegt die Kalkulation bei 900 000 Euro. Ein dynamisches System mit digitalen Anzeigen freier Parkraum-Kapazitäten dürfte laut aktueller Beschlussvorlage aus dem Rathaus etwa 1,4 Millionen Euro kosten.



Neues Konzept nötig

Nun wird laut Planungschef Martin Bärwolf „eine vollständige Überarbeitung des Konzeptes erforderlich“. Doch Verzögerungen scheinen programmiert zu sein. Bei der aktuellen Personalsituation, so Bärwolf, sei die Aufgabe „mittelfristig nur zu leisten, wenn andere Aufgaben entfallen“.

Über den Stand der Bearbeitung will die Stadtverwaltung die Politiker im Bau- und Verkehrsausschuss in der zweiten Sitzung des kommenden Jahres informieren.