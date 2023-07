Park-Chaos im Wendehammer: Stadt greift ordnend ein 

Neue Parkflächen

+ © Cedric Nougrigat Am Hasenkamp sollen neue Parkflächen markiert werden. (Symbolfoto) © Cedric Nougrigat

Das Parkchaos am Hasenkamp könnte ein Ende haben. Im Bereich der Wendeanlage am Hasenkamp sollen neue Parkflächen markiert werden. Anregungen der Anwohner sind erwünscht.

Lüdenscheid – Der Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung der Stadt Lüdenscheid habe festgestellt, dass im Bereich der Wendeanlage des Hasenkamps Fahrzeuge teilweise so geparkt werden, dass das Wenden nicht mehr ungehindert möglich sei.

Damit man in diesem Bereich künftig wieder besser wenden könne, sollen die möglichen Parkflächen nun markiert werden, teilt die Stadt mit. Diese befinden sich parallel zur Fahrbahn am Rand der Wendeanlage – von der Zufahrt der Tiefgarage in Fahrtrichtung Breitenfeld. Bestehen bleiben außerdem die Parkplätze auf dem Privatgrundstück auf der rechten Seite, wenn man in die Wendeanlage einfährt.

Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb werde die geplanten Stellplätze zunächst mit gelber Folie provisorisch markieren. So sollen Anlieger die Möglichkeit erhalten, sich die Situation anzusehen und Verbesserungen anzuregen.

Anregungen und Fragen nimmt Melanie Cappelletti vom Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung unter der Rufnummer 0 23 51/17 16 33 oder per Mail unter verkehr@luedenscheid.de entgegen.