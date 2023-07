„Paradiesvögel“ beim Bier- und Futtermarkt in Lüdenscheid

Von: Monika Salzmann

Teilen

Pulled Pork und Krakauer gab’s bei „Hopfen & Salz“ frisch vom Grill. © Jakob Salzmann

Ein verregneter Auftakt schmälerte die gute Laune der Gäste beim ersten Bier- und Futtermarkt im Rosengarten nicht. Es gab viel Leckeres zum Probieren.

Lüdenscheid – Wetterpech hatte die „Hopfen & Salz“ GmbH am Freitag mit dem Auftakt ihres Bier- und Futtermarkts im Rosengarten. Alles war bereit für das zweitägige Event. Das Wetter zeigte sich indes alles andere als sommerlich. Entsprechend zögerlich stellten sich die ersten Besucher zum Probieren ausgefallener Biere ein.

Einige machten auf dem Weg zum Kult-Park-Festival einen Abstecher in den Rosengarten. Am Samstag hatten Veranstalter und Besucher wettertechnisch mehr Glück. Mit Bierzeltgarnituren und Liegestühlen an Paletten-Tischen hatte das Team um Geschäftsführer Antonio Link den Park einladend für das Craft-Bier- und Streetfood-Erlebnis mit Musik hergerichtet. Die Auswahl an Bieren war groß. Es gab Biere, die dem klassischen Reinheitsgebot entsprachen, aber auch Biere, die mit Fug und Recht als bunte „Paradiesvögel“ in der Craft-Bier-Szene bezeichnet werden können.

Mangobier und amerikanischer „Bastard“

Bei den Fassbieren reichte die Palette vom Duckstein Original, einer obergärigen, auf Buchenholz gereiften rotblonden Bier-Spezialität, über belgisches Leffe Bruin bis hin zum Stone Arrogant Bastard, einem amerikanischen Starkbier mit 7,2 Prozent Alkohol. Aus Deutschland, Dänemark, Belgien, den USA, Tschechien, England und den Niederlanden gab’s Erzeugnisse spezialisierter Braukunst zu kosten. Vom unfiltrierten Hellen bis zu Kellerbier und Mangobier (Mongozo Mango) reichte die Spanne. Ähnliche Geschmacksvielfalt zeichnete die Flaschenbiere aus.

Exoten wie Bananenbier, Kirsch- und Himbeerbier oder Kokosbier kitzelten den Gaumen. Neben dem Restaurant „Hopfen & Salz“, das mit Pulled Pork, Falafeln und Krakauern am Start war, konnten sich die Besucher an Streetfood-Wagen versorgen. Sandeep Sardesai vom Gourmet Street & Beach Food-Truck verwöhnte die Pommes- und Burger-Fans mit seinen Burger-Kreationen.

Am Asian Food-Truck gab’s gebratene Nudeln, Reis und Curry, Frühlingsrollen und Hähnchenspieße mit Erdnusssoße. Zur Unterhaltung der Gäste legte am Freitag DJ Mus-T aus Hagen auf.