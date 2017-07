200 Meter Gleise und Bahnen an der Kita Regenbogen

Paradies für Eisenbahnfreunde im Maßstab 1:22,5

+ © J. Salzmann Das „Eisenbahner“-Team bereitete sich und anderen mit dem Aufbau der Anlage eine Freude. © J. Salzmann

Lüdenscheid - Große und kleine „Eisenbahner“ bekamen am Samstag in der Kita Regenbogen am Jahnplatz, wo historische Dampflokomotiven, Nostalgie-Züge wie der „Ameisenbär“, ein sechs Meter langer Ölzug und andere Garteneisenbahn-Raritäten ihre Runden drehten, glänzende Augen.