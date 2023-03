Papiercontainer in Flammen: 20-jährige Verdächtige verstärkt im Fokus der Polizei

Von: Olaf Moos

Die beispiellose Serie brennender Papiercontainer im Stadtgebiet hat sich am Dienstag um eine Brandstiftung verlängert.

Lüdenscheid - Diesmal stand ein Wertstoffbehälter an der Friedrichstraße in Flammen. Eine 20-jährige Tatverdächtige aus Lüdenscheid bleibt verstärkt im Fokus der Ermittler.

Gegen 19 Uhr brach das Feuer in dem Container aus. Zeugen hatten kurz zuvor eine verdächtige Person in direkter Nähe des Brandortes beobachtet. Es handelte sich um dieselbe Frau, die wegen gleich gelagerter Delikte bereits festgenommen und einmal zwangsweise in die Psychiatrie eingeliefert worden war. Wie berichtet, hatte die Lüdenscheiderin bei einer polizeilichen Vernehmung bereits eine Reihe von Brandlegungen in und an Papiercontainern zugegeben.



An der Friedrichstraße versuchte einer der Passanten vergeblich, die Flammen zu löschen. Das musste die Feuerwehr anschließend übernehmen. Nun ermittelt die Polizei abermals wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung durch Feuer gegen die junge Frau. Wie Pressesprecher Christof Hüls auf Anfrage bestätigt, wurde die Verdächtige „in 70 Prozent der Fälle“ in der Nähe des Tatortes gesehen – aber noch nie in flagranti erwischt.



Nach vereinzelten Bränden von Papierbehältern nahm die Serie in den Tagen vor Weihnachten an Fahrt auf. Seit dem 23. Dezember beklagt der Stadtreinigungs-, Transport und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) die Zerstörung von 53 Wertstoffcontainern, die Zug um Zug neu beschafft werden mussten. Dabei sind dem STL laut Werkleiter Andreas Fritz Kosten in Höhe von 36 500 Euro entstanden.