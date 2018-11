Panzerknacker stehlen Tresor aus Tierarztpraxis in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Schon wieder waren Panzerknacker in Lüdenscheid unterwegs. Sie ließen einen Tresor aus einer Tierarztpraxis in Brügge mitgehen, eine anderen brachen sie vor Ort auf.

Wie die Polizei mitteilte, sind die Unbekannten in der Nacht zum Mittwoch in Brügge in eine Tierarztpraxis eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster des Gebäudes an der Volmestraße (B 54) auf und durchsuchten die Räume im Erdgeschoss.

Sie knackten einen Tresor. Einen weiteren Panzerschrank brachen sie komplett aus der Wand und nahmen ihn mit - zusammen mit Geldmappen, Geldkassette und Medikamenten.

Es war nicht der erste Einbruch dieser Art.

- In der Sportalm Gipfelglück wurden vier Tresore aufgebrochen

- Bei McDonalds wurde ein Geldschrank aufgehebelt.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0.