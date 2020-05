Panne beim Transport von Corona-Toter: Bestatter verwechselt Leiche in Klinik 

Eine an Covid-19 gestorbene Frau sollte nach Lüdenscheid gebracht werden. Symbolbild

Ein grober Fehler eines Leichenwagen-Fahrers aus Köln hätte beinahe zu einem folgenschweren Desaster geführt.

Lüdenscheid - Die Leiche einer 98 Jahre alten Frau, die Anfang April im Lüdenscheider Krematorium am Waldfriedhof Loh eingeäschert werden sollte, war kurzzeitig verschwunden. Wie das Online-Portal bild.de berichtet, fiel das Versehen des 65-Jährigen erst auf, als er die Verstorbene schon fast im Krematorium Koblenz abgeliefert hatte.

Die alte Dame war dem Bericht zufolge im Sana-Krankenhaus in Köln-Hürth an Covid-19 gestorben. Bestatter Jürgen Schubert aus Hürth erhielt den Auftrag, den Leichnam zur Einäscherung nach Lüdenscheid zu bringen.

Doch als er seine Fracht aus dem Kühlraum der Klinik abholen wollte, war die schon weg. Nachforschungen in dem Krankenhaus ergaben, dass der Fahrer eines Beerdigungsunternehmens aus Köln-Meschenich das Corona-Opfer irrtümlich mitgenommen – und stattdessen einen männlichen Toten, den er nach Koblenz bringen sollte, liegen gelassen hatte.

Der Betriebsleiter des Lüdenscheider Krematoriums, Dennis Schönrath, kann sich den Fehler des Kölner Kollegen nur so erklären: „Der war wohl gerade überhaupt nicht bei der Sache.“ Denn die Verstorbene habe nicht im Sarg, sondern in einem Schubfach des Kühlraums in dem Krankenhaus gelegen.

„Von außen ist daran ein Namensschild befestigt, außerdem gibt es einen Fußzettel mit den korrekten Daten.“ Die doppelte Absicherung soll Verwechslungen vermeiden.

Laut bild.de klärte sich der Missgriff erst zwei Stunden später auf – rechtzeitig genug, um die Einäscherung des Leichnams, der für Lüdenscheid bestimmt war, zu stoppen. Der Chef des nachlässigen Teams sagte dazu: „Hätten sie das Namenskärtchen am Fuß des Leichnams kontrolliert, wäre das niemals passiert.“

Möglicherweise seien seine Leute wegen eines Corona-Hinweises zu ängstlich gewesen „und wollten schnell wieder raus“. Bestatter Schubert rätselt laut bild.de: „Wie kann man Mann und Frau verwechseln?“

Krematoriums-Betriebsleiter Dennis Schönrath schließt menschliches Versagen in Einzelfällen auch für seine Branche nicht aus. „Da kann man für niemanden die Hand ins Feuer legen.“ Auch deshalb habe die Feuerbestattung Sauerland GmbH das System weitgehend digitalisiert.

Der Sarg erhält zur Identifizierung eine Karte mit den Daten des Verstorbenen. Die Daten werden in die EDV der Feuerbestattungsanlage übertragen. Ein Sargetikett mit den Daten sowie einem dazugehörigen Barcode wird erstellt und fest am Sarg angebracht.

Zusätzlich wird eine hitzebeständiger Schamottestein mit der Einäscherungsnummer mit in den Ofen gegeben. Schönrath: „Ein Vertauschen ist gar nicht mehr möglich.“

Schlimmeres konnte laut bild.de verhindert werden, weil „das ‘Pannen-Team’ noch rechtzeitig die 98-Jährige aus dem Krematorium in Koblenz wieder abholte und an den eigentlichen Bestimmungsort ins Sauerland brachte“. Auch die männliche Leiche sei rechtzeitig in Koblenz angekommen.

Der Chef des Pannen-Teams kam für alle Kosten auf.