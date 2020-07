Paketbote liefert gerade Paket aus - als ein Mann in sein Fahrzeug steigt

Lüdenscheid - Einem dreisten Diebstahl fiel am Montagmittag ein Paketzusteller an der Kalve zum Opfer.

Der Mann hatte seinen Transporter an der Kalver Straße abgestellt und lieferte gerade ein Paket aus. Gegen 13.30 Uhr sprang ein unbekannter Mann in das Führerhaus des Lastwagen, nahm das Navigationsgerät an sich und verschwand anschließend zu Fuß in Richtung Hebberger Weg.

Der Fahrer nahm zwar direkt beherzt die Verfolgung auf und alarmierte gleichzeitig die Polizei. An der Kalver Straße, zwischen den Häusern 58 und 60, verlor sich jedoch die Spur des Navi-Diebes.



Der Gesuchte ist laut Zeugenaussage zwischen 1,75 bis 1,85 Meter groß und schlank und trug zur Tatzeit eine blaue Basecap und ein blau-rot-kariertes Hemd. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Hinweise auf die Identität des Diebes nimmt die Polizei unter Tel. 0 23 51 / 90 99 0 entgegen.