Brüninghauser Halle: Wechsel im Traditionsbetrieb

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Die Brüninghauser Halle hatte Thomas Kleinhorst seit 2015 gepachtet. Der Trägerverein hofft, dass die Verträge mit einem Nachfolger demnächst gemacht sind, denn zum April soll die Gastronomie wiedereröffnet werden. © Nougrigat

Der Brüninghauser Halle steht ein Pächterwechsel bevor. Der bisherige Wirt, Thomas Kleinhorst, bricht auf zu neuen Ufern, will zum 1. April dem Danziger Hof im Werdohler Ortsteil Pungelscheid neues Leben einhauchen – als „Schnitzelranch“. Aber auch in Brüninghausen soll es aller Voraussicht nach schon bald unter neuer Regie weitergehen.

Lüdenscheid – Den 3. März hat sich Thomas Kleinhorst als offiziellen Tag seines Abschieds von der Brüninghauser Halle ausgesucht. Zwar endet die Ära Kleinhorst in dem Traditionsbetrieb erst zum 31. März, aber es sei ja nun noch sehr viel zu tun, um die neue Wirkungsstätte, den bisher über Jahre leerstehenden Danziger Hof soweit auf Vordermann zu bringen, um an dieser Stelle den Termin der geplanten Wiedereröffnung halten zu können. Damit Kleinhorst alsbald als Koch am Herd des Lokals stehen kann, muss er derzeit noch den Handwerker in sich rauskehren. „Aktuell ist es so, dass sich der Tag teilt.

Nach dem Aufstehen geht’s nach Pungelscheid zum Renovieren, ab 16 Uhr schließe ich im Anschluss daran dann die Brüninghauser Halle auf“, sagt er. Aber nicht nur in den Räumen selbst stehen Veränderungen an. Wenn Kleinhorst im April mit seinem Team ganz und gar im Danziger Hof antritt, dann gehört ebenso ein neues gastronomisches Rezept zum Haus. Neben leckeren Gerichten aus dem Sauerland, will der Neue in der Küche mit zahlreichen Schnitzelvariationen auf der Speisekarte bei den Gästen punkten.

Stammgäste stehen Lokalwechsel offen gegenüber

„Von einigen Stammgästen der Brüninghauser Halle weiß ich schon, dass wir sie auch im Danziger Hof dann regelmäßig begrüßen werden können. Die kommen mit“, erklärt Thomas Kleinhorst. Ebenso die Kegelclubs , die bisher aus Herscheid oder Werdohl für ihre Treffen nach Brüninghausen kamen, wären auch künftig am neuen Standort mit von der Partie. „Die Busanbindung ist da besser und die Gäste aus Werdohl sind dann ebenfalls weniger lang unterwegs als bisher“, sagt Kleinhorst.

Dass der 58-Jährige in einen anderen Gastronomiebetrieb wechseln würde, war allerdings keine Sache, die er für sich und seine Lebensgefährtin Manuela Schnittger so auch auf lange Sicht angedacht hatte. 2015 hatte der gebürtige Dortmunder den Pachtvertrag der Brüninghauser Halle unterschrieben und das Lokal mit viel Eigenleistung wieder nach vor gebracht. Auf Seite des Vereins Brüninghauser Halle war man soweit zufrieden, auch der Wirt selbst war ganz glücklich, so wie es über die nächsten Jahre zusammen lief.

„Ab August 2020 gab es erste Gespräche dazu, dass ich die Option einer Pachtverlängerung um weitere fünf Jahre in Anspruch nehmen wollte“, erzählt Thomas Kleinhorst. Im Mai 2022 sei ihm ein Folgevertrag zur Unterzeichnung vorgelegt worden, der allerdings von seinem Standpunkt aus nichts getaugt habe. „Die neue Pacht war viel zu hoch. Und es gab einige Klauseln in dem Vertrag, die mir nicht gefielen“, erklärt der Koch.

Keine Einigung zwischen Wirt und Verein

Weil eine Einigung nicht zustande kam, sprach der Trägerverein Brüninghauser Halle letztlich die Kündigung aus. „Wir haben abgestimmt und das Votum ist leider nicht zugunsten von Herrn Kleinhorst ausgefallen“, bedauert der 1. Vereinsvorsitzende Peter Baberg die Entscheidung. Nein, dies sei keine Trennung im Zorn, dafür habe der Verein dem scheidenden Wirt zu viel zu verdanken, wie Baberg klarstellt: „Er hatte sich mit viel Engagement eingebracht. Dass die Kegelbahn wieder so gut lief, dass ist definitiv ebenfalls seinem Einsatz zu verdanken“.

Dass jetzt aber der Vertrag über die Pachtverlängerung nun so ausfiel, wie er eben von Kleinhorst als „nicht zumutbar“ empfunden wurde, habe laut dem Vereinsvorsitzenden einen guten Grund. „Der Trägerverein setzt sich aus Leuten zusammen, die das Brüninghauser Vereinsleben darstellen. Aber wie das heutzutage so ist, haben alle seit Jahren einen Mitgliederschwund zu beklagen“, verdeutlicht Baberg. Einher ginge mit immer weniger Mitgliedern auch immer weniger Mitgliederbeiträge und Kapital in den Vereinskassen. Angesichts der sich in jüngerer Vergangenheit veränderten Wirtschaftslage habe man sich beim Trägerverein absichern müssen, um zukünftige finanzielle Belastungen beim Unterhalten der Brüninghauser Halle abfedern zu können.

Eben daraus resultiere die neue, teurere Pacht sowie die Vertragsklauseln, die dem Verein wirtschaftliche Handlungsfähigkeit auch in Ausnahmesituationen ermöglichen würden. „Leider war es dann so, dass der neue Vertrag uns als Verein besser gefallen hatte, als denn Herrn Kleinhorst“, sagt Peter Baberg. Darüber, wie es jetzt nach der Trennung vom bisherigen Wirt weitergehen wird in der Brüninghauser Halle, will der Vereinsvorsitzende noch nicht zu viel verraten. Aber: „Es gibt einen potenziellen Nachfolger, der – wenn alles glatt läuft – zum 1. April den Betrieb des Lokals weiterführen wird“, sagt Peter Baberg. Noch sei in der Sache aber nicht alles in trockenen Tüchern. Sollte im Februar der neue Pachtvertrag unterzeichnet sein, werde man den neuen am Tresen aber offiziell bekannt machen.