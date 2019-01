Paar mit Kind (3) muss sich zur Seite retten, um nicht angefahren zu werden

Am Sonntag auf dem Gehweg der Bräuckenstraße in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Schockmoment für zwei Fußgänger mit Kind (3) am Sonntagnachmittag in Lüdenscheid! Wären die drei Personen nicht rechtzetiig ausgewichen, wären sie womöglich auf dem Gehweg der Bräukenstraße in Höhe der Jet-Tankstelle von einem Auto erfasst worden. Zum Glück sahen sie das Unheil im wahrsten Sinne des Wortes auf sich zukommen und konnten reagieren.