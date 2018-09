Aktion „Walk and Talk“: Mit Bewegung aus dem Burnout

Angebot von P2P-Kraftwerk und den Turbo-Schnecken

Die Gruppe P2P-Kraftwerk und die Turboschnecken laden zur neuen Gruppe „Walk and Talk" ein.

Lüdenscheid - Wer an einer psychischen Erkrankung leidet, zieht sich oft zurück, mag nicht rausgehen, nicht Kontakte pflegen. Das ist falsch, sagt die Gruppe P2P-Kraftwerk. So will sie helfen.