Treppe rauf, Treppe runter, hier geht’s zum WC - Ausstellung wird verlängert

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Sprache ohne Buchstaben: Otl Aicher gilt als Pionier der Piktogramme. © Jutta Rudewig

Treppe rauf, Treppe runter, hier geht’s zum WC, dort zum Briefkasten, und da drüben ist der Notausgang – der süddeutsche Gestalter Otl Aicher gehört zweifelsohne zu den Pionieren der Piktogramme. Kleine Zeichen ohne nutzlose Schnörkel, die klar und sprachlos den Weg weisen.

Lüdenscheid - Für Aicher stand die soziale Kommunikation im Vordergrund. Mehr als 700 Aicher-Piktogramme aus nahezu allen Lebensbereichen gelten als Meilensteine in der Geschichte des Designs.

Jeder kennt sie, jeder versteht sie. Doch Aicher und Lüdenscheid – „eine Verbindung, die auf den ersten Blick befremdlich erscheint“, so Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen. Doch wenn dann der Name Erco hinzugefügt wird, könnten die Besucher der aktuellen Ausstellung in der Städtischen Galerie den Zusammenhang finden.



Seit Oktober letzten Jahres erfreut sich die Ausstellung großer Beliebtheit. Die öffentlichen Sonntagsführungen sind gut besucht, das Interesse an den Piktogrammen ist groß.

Aicher und Lüdenscheid – eine Verbindung, die auf den ersten Blick befremdlich erscheint.

Die lokale, regionale und auch überregionale Resonanz wäre sehr gut, freuen sich Dr. Conzen und das Team über sowohl zahlreiche Individualbesucher, aber auch über angemeldete Gruppen.



Auch bestehe ein sehr großes Interesse seitens des „Fachpublikums“. Gründe genug also, noch ein paar Wochen dran zu hängen: Noch bis zum 16. April besteht die Gelegenheit, diese Ausstellung zu besuchen und in die gestalterische Arbeit Otl Aichers einzutauchen.



„In den Jahren 1974-1991 arbeitete der damalige Geschäftsführer des Lüdenscheider Unternehmens Erco, Klaus Jürgen Maack (1938-2019), mit dem Gestalter Otl Aicher zusammen. Aicher entwickelte ein international beachtetes Corporate Design, das sich in seinen wesentlichen Zügen bis heute erhalten hat“, erläutert Dr. Conzen.

Otl Aichers Olympia-Dackel trat einen Siegeszug um die Welt an © Jutta Rudewig

Ein Grund auch, weshalb die Kunstfreunde einen Kunstsalon inszenieren werden: „Interventionen bei Nacht“ ist der Titel eines Vortrages, zu dem die Kunstfreunde in die städtische Galerie einladen. Als Referent konnte für diesen Abend Dr. Thomas Schielke gewonnen werden. Der Vortrag behandelt Licht als Transport-Medium für politische Botschaften. Kunst sei mehr als schöne Bilder, sondern auch soziale Verantwortung, heißt es da. Der Vortrag findet am 10. Februar (Freitag) ab 19 Uhr in den Museen statt.



Das Interesse ist also groß im Kreisgebiet, mehr über diesen kreativen Kopf Aicher zu erfahren. Der Gestalter wurde vor 100 Jahren geboren. Ulm ist seine Heimatstadt, in Ulm war er 1953 Mitbegründer der zukunftsweisenden Hochschule für Gestaltung (HfG Ulm).

Der Schriftzug des Unternehmens Erco stammt von Otl Aicher. © Jutta Rudewig

So wird in der Lüdenscheider Ausstellung das Kapitel „Erco“ rückblickend ergänzt durch Aichers frühes gestalterisches Engagement für die nach dem 2. Weltkrieg eröffnete Volkshochschule in Ulm, seine zahlreichen Plakatentwürfe, die den Beginn seiner wegweisenden Arbeit auf dem Gebiet des Corporate Designs markieren.



„Waldi“, das Maskottchen der Olympischen Spiele 1972, gehört ohne Zweifel zu den bekanntesten Aicher-Werken, vermutlich auch deshalb, weil der geneigte Betrachter Piktogramme seit vielen Jahren mit einer gewissen Form des Selbstverständnisses hinnimmt. Vor 50 Jahren, erklärt die Galerieleiterin, habe Aicher (1922-1991) mit seinem Team das gesamte Erscheinungsbild der Spiele entwickelt. Es sollten die „heiteren Spiele von München“ werden, die sich von den Propaganda-Spielen der Nationalsozialisten in Berlin 1936 fundamental unterscheiden.

Er habe von seinen Auftraggebern wie Braun, Lufthansa, Bayerische Rückversicherung, WestLB oder FSB (Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG) stets ein ein Höchstmaß an selbstreflexibler Vorarbeit gefordert, heißt es.

Ausstellung wird verlängert Noch bis zum 16. April besteht die Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen. An folgenden Sonntagnachmittagen jeweils ab 15 Uhr wird die Möglichkeit geboten, an einem begleiteten Rundgang teilzunehmen: 19. Februar, 12. März, 2. April sowie 16. April. Der Kostenbeitrag liegt bei drei Euro für die Teilnahme an der Führung. Die Galerie der Stadt Lüdenscheid ist geöffnet von Mittwoch bis Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr.

Die Ausstellung „otl aicher - ökonomie der gestaltung“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Archiv der HfG Ulm erarbeitet. Dort wird der Nachlass Aichers verwahrt. Der Grafikdesigner wurde nur 69 Jahre alt. ein Motorradfahrer, so heißt es, erfasste den Mann, als er beim Rasenmähen rückwärts aus der Einfahrt seines Grundstücks trat.

Erco, das Unternehmen, welches dem inhaltlich überregional ausgerichteten Projekt seine quasi ‚lokale Verortung’ gibt, ist nicht nur finanzieller Förderer, sondern auch konzeptioneller Partner und Leihgeber.