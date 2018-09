MGV Othlinghausen lädt ein zum Weinfest

Lüdenscheid - Der MGV Othlinghausen lädt ein zum traditionellen Weinfest am Gasthof Bräcker. Am Samstag, 22. September, können ab 12 Uhr unter schützenden Partyzelten oder im Freien wieder Weine verköstigt werden.

Zur Mittagszeit brutzeln Leckereien auf dem Grill, dazu gibt es selbst gemachte Salate und Getränke. Zur Kaffeezeit lassen es sich die Vereinsmitglieder nicht nehmen, selbst gebackene Kuchen – sowohl süß, aber auch in herzhafter Form als Zwiebelkuchen – anzubieten.

„Zur Neutralisation zwischen den einzelnen Getränken kann aber auch ein lecker belegtes Bütterken schmecken“, freut sich Michael Baumann vom Männergesangverein auf das Fest.

Neben den kulinarischen Leckereien wollen sich die Sänger aber auch musikalisch gegen 15 Uhr als Chöre dem Publikum vorstellen. Der Gemischte Chor Ton-Art unter der Leitung von Maidi Langebartels, der sich am Stadtfestsonntag einem breiten Publikum präsentiert hatte, möchte auch vor heimischem Publikum glänzen.

Die Männer des MGV Othlinghausen lassen es sich auch nicht nehmen, unter der Leitung von Heiko Sessinghaus das eine oder andere Lied anzustimmen. Mit den musikalischen Beiträgen will der Verein aber auch Werbung um neue Mitglieder machen, denn es werden ab sofort für das Weihnachtskonzert am 1. Dezember in der evangelischen Johanneskirche neue Lieder einstudiert – und neue Sängerinnen und Sänger sind beim Gemischten Chor Ton-Art willkommen und sei es nur für dieses Konzert.

Selbstverständlich würde sich auch der Männerchor über „Nachwuchs“ freuen. Beide Chöre proben jeden Donnerstag von 18.15 bis 19.45 (Ton-Art) und von 20 bis 20.45 Uhr (Männerchor).