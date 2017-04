MGV Othlinghausen lädt zum Fabrikskenkonzert

Lüdenscheid - „Singen wir ein Lied zusammen“ ist das Motto des diesjährigen Fabriksken-Konzertes des MGV Othlinghausen 07. Dazu lädt der Chor im Jahr seines 110-jährigen Bestehens für Sonntag, 23. April, ab 11 Uhr in das Autohaus Wigger an der Heerwiese ein. Der Eintritt zu dem Geburtstagkonzert ist frei.

Bei dem rund zweistündigen Programm, das Chordirektorin FDB Maidi Langebartels zusammengestellt hat, wird der Männerchor des MGV Othlinghausen durch den gemischten Chor „TonArt“ unterstützt. Als Gast gestaltet der Gemischte Chor „Monday Monday“ aus Kierspe unter Leitung von Johannes Koch den Vormittag mit. Ebenfalls auftreten wird der Gesangverein Sängerlust aus Mühlendorf in der Nähe von Bamberg unter der Leitung von Georg Ditterich. Mit diesem Chor verbindet die Othlinghauser eine lange Freundschaft. Mit dem Chor „TonArt“ wollen die Othlinghauser im Jahr ihres runden Geburtstages noch mehrere Konzerte bestreiten, teilen die Sänger mit.

Das Programm des Fabrikskenkonzertes umfasst eine Auswahl von 22 Liedern. Zu hören sein werden unter anderem Volkslieder wie „Kein schöner Land in dieser Zeit“, Friedrich Silchers „Entschuldigung“, Traditionals aus Spanien oder Israel, Spirituals, aber auch Schlager und Pop-Songs von Abba, Mike Oldfield oder Bob Dylan. Auch die Musicalschiene ist mit „The Lion sleeps tonight“ vertreten. So sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein und ein breites Publikum angesprochen werden, hoffen die Sänger. Das Motto des Konzertes möchten sie auch mit ihren Zuhörern umsetzen und „das eine oder andere Liedchen gemeinsam mit dem Publikum singen.“ Um den runden Geburtstag entsprechend zu feiern, will nach dem Konzert die Dixieband Bäng-Bäng unter der Leitung von Thomas Wurth für Stimmung sorgen.

Außerdem will der MGV Othlinghausen im Rahmen des Konzertes langjährige Mitglieder ehren.

Wie bei den vorangegangenen Veranstaltungen sei für Speis und Trank gesorgt. Alle Beteiligten freuen sich „auf ein hoffentlich wieder gut gefülltes Autohaus und auf ein paar gesellige Stunden, bei denen die Musik jedoch eindeutig im Vordergrund stehen soll“, heißt es in der Einladung des Chores.