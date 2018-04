Fabrikskenkonzert im Autohaus Wigger

Lüdenscheid - Das Frühschoppenkonzert des MGV Othlinghausen im Autohaus Wigger, von vielen noch immer Fabrikskenkonzert genannt, wies diesmal einige Besonderheiten auf. Im wie gewohnt gut besuchten Autohaus an der Heedfelder Straße eröffneten zunächst alle Beteiligten gemeinsam das Frühschoppenkonzert mit dem offiziellen Lied zum 750-jährigen Jubiläum der Stadt „Ja, das ist Lüdenscheid“ aus der Feder von Chordirektorin Maidi Langebartels, die zugleich auch Chorleiterin des MGV Othlinghausen und des Gemischten Chores Ton-Art ist.

Natürlich waren alle Besucher angehalten, in das Lied mit einzustimmen - Blätter mit Text und Noten lagen aus. Das Programm bestritten neben den Gastgebern vom MGV Othlinghausen und TonArt das Sängerquartett Frohsinn unter Federführung von Astrid Höller-Hewitt sowie die Lennetaler Stubenmusi, deren Mitglieder sowohl zwischen den Chormusik-Blöcken als auch nach dem Konzert mit alpenländischen Klängen aufwarteten.

Letztere Formation war zum ersten mal beim Fabrikskenkonzert zu Gast. Die Chöre waren sowohl in der ersten und in der zweiten Konzerthälfte mit je einem Auftritt zu sehen und zu hören. Der MGV Othlinghausen hatte traditionelle Chorstücke wie „In der Ferne“ oder „Warum bist du gekommen“ im Gepäck, brachte aber auch einige neue Stücke wie „Immer wenn uns Sorgen um die Zukunft quälen“ oder heiteres wie die Polka „Hans bleib do (Du weist ja nit wie’s Wetter wird) zu Gehör. Der gemischte Chor Ton-Art, ebenfalls unter der Leitung von Maidi Langebartels, präsentierte unter anderem mit „Man muss auch gönnen können“ eine weitere Komposition der Chorleiterin nach dem Lüdenscheid-Lied.

Im Anschluss an die Pause widmeten sich die Sänger anlässlich des Besuchs der Lennetaler Stubenmusi einem alpenländischen Teil, unter anderem mit dem Lied „In die Bääärg!“. Das Sängerquartett Frohsinn (Leitung: Astrid Höller-Hewitt) hatte dagegen Stücke mitgebracht, die sich mit unterschiedlichen Ländern befassen, Das Finale läuteten schließlich der MGV Othlinghausen und das Sängerquartett Frohsinn mit der Sauerlandpolka ein, bevor die Gastgeber das von Maidi Langebartels arrangierte Lied „Das Singen bei Wigger, das hat Tradition“ anstimmten. Für die Verpflegung während der Veranstaltung zeichneten wie die Sängerfrauen verantwortlich.