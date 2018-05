Otfried-Preußler-Grundschüler bieten bezaubernde Zirkus-Vorstellungen

Lüdenscheid - Kleine Künstler ganz groß: Als Seiltänzer, Jongleure, Artisten, Magier und Clowns wuchsen die Kinder der Otfried-Preußler-Grundschule in Gevelndorf im blauen Sternenzelt des „Circus Tausendtraum“ aus Soest über sich hinaus.

Vor voll besetzten Rängen erlebte das Zirkusprojekt der Schule, die im Jubiläumsjahr der Stadt ihren 50. Geburtstag feiert, am Donnerstag eine begeistert gefeierte Premiere. In bester Zirkusmanier brachten rund 70 Schüler aus der 1a, 2a und 4b ihr Publikum mit einem zweieinhalbstündigen Programm und Höhepunkten zum Lachen, Staunen und Träumen. Gestern ließen jeweils drei andere Klassen in zwei weiteren Vorstellungen Zirkusträume wahr werden.

In liebenswerte Geschichten verpackten die jungen Akteure ihre bezaubernden Darbietungen. Farbenfrohe Kostüme, eine Vielzahl von Requisiten, farbiges Licht und passende Musik unterstrichen die Wirkung der Nummern. Mit ungeahnten Fähigkeiten überraschten und verblüfften die Kinder, die unter der Woche mit den Tausendtraum-Übungsleitern um Projektleiter Ralf Derichs („Ralf, der Gaukler“) ein kunterbuntes Programm erarbeitet hatten, Angehörige, Freunde und Bekannte.

Projektwoche "Zirkus" an der Otfried Preußler Schule Zur Fotostrecke

Die vorwitzigen Clowns, die jede Gelegenheit zu lustigem Schabernack nutzten, hatte Julie Urmes unter ihren Fittichen. Kugelläufer und Seiltänzer vollführten unter Leitung von Olaf Spiers ihre bemerkenswerten Kunststücke. Die Bodenakrobaten und Jongleure waren bei Michael Held, die Zauberer und Fakire bei Ralf, dem Gaukler, bestens aufgehoben.

Lustiges ging mit Spannendem, Poetisches mit Temporeichem einher. Steter Quell der Heiterkeit waren die Clowns, die aus dem Manegefegen eine Party mit Besen-Gitarre und dem Luftballonaufblasen ein Spaßevent mit vierköpfiger Schlange machten. Den clownesken Bauarbeitertrupp, der sich an den Zeltmasten zu schaffen machte, brachte Clownin Julie gerade noch rechtzeitig zur Raison. Und die Schlange im Korb, von schrillen Flötentönen abgeschreckt, hielt sich die Ohren zu.

„Wasser marsch!“, hieß es bei der charmanten Zirkusfeuerwehr, die in atemberaubendem Tempo Menschenpyramiden baute. Vor Höhe, als es die Leiter hinaufging, zeigten die Kinder in keinster Weise Angst. Kleine Köche verwandelten sich in geschickte Tellerjongleure. Wagemutige Kosaken, die als Kugelläufer begeisterten, meisterten im wahrsten Sinn des Wortes große Sprünge.

Die Warnung „sehenswert, aber nicht nachahmenswert" ging mit der spektakulären Darbietung der Fakire, die als Cowboys und Indianer ausstaffiert waren, einher. Feuer, Nagelbrett und Scherben bargen für die tapferen Helden keinen Schrecken. Wie durch Zauberhand drehte ein gefesselter Sträfling den Spieß um und setzte seinen Jäger, den Polizisten, gefangen.

Seiltänzer balancierten rückwärts und mit verbundenen Augen über das Seil. Reizende Bilder wie das der jonglierenden Gigolos, die einem Bilderrahmen entstiegen, fesselten das Auge. Bälle, von magischen Händen bewegt, wanderten unsichtbar von einem zum anderen Ort. Zu guter Letzt holten sich Zirkusmaler sogar die Farbe für ihre Bilder von den Nasenspitzen der Zuschauer ab. Bezaubernd, dieser Zirkus!

Die Sponsoren

Bei der Planung und Organisation von Spenden sowie der Durchführung der Übungen unterstützten viele Eltern die Schule. Als Spender ermöglichten Firmen, Unternehmen, Geschäfte und Privatleute der Schule ihre spannende Aktionswoche. Als Sponsoren unterstützten die Sparkasse, die Firma Insta, die Firma IPF electronic, die Sparda-Bank, die Stadtwerke, die Firma Kostal, das Reisebüro Kirmse, die Firma Daniel Heyer, die Firma Wilhelm Kamper, Generoso Carcione, die Firma Franz Richter, die Deutsche Bank und die Fleischerei Geier die Aktion. Zudem waren verschiedene Spardosen im Stadtteil Gevelndorf für Spendenzwecke aufgestellt.