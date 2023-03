Ostern und Osterferien: Müllabfuhr-Termine verschieben sich

Aufgrund der Osterfeiertage verschieben sich ab Samstag die Abholtermine für den Rest- und Biomüll sowie für die Wertstoffe. © Prillwitz

Durch die Osterfeiertage und die Ferien kommt es zu Verschiebungen der Müllabfuhrtermine. Der STL gibt die neuen Termine bekannt.

Lüdenscheid – Das lange Osterwochenende, 7. bis 10. April, sorgt für Verschiebungen bei den Müllabfuhr-Terminen: Im Vorfeld werden die Tonnen jeweils einen Tag früher geleert als üblich, nach dem Wochenende jeweils einen Tag später. Darauf weist der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) hin

Vor dem Osterwochenende

Bei den schwarzen Restmüll-Tonnen, die wöchentlich beziehungsweise alle 14 Tage (80 und 120 Liter) geleert werden, verschieben sich die Termine ebenso wie bei den braunen Behältern für Biomüll wie folgt:

Samstag, 1. April, statt Montag, 3. April

Montag, 3. April, statt Dienstag, 4. April

Dienstag, 4. April, statt Mittwoch, 5. April

Mittwoch, 5. April, statt Donnerstag, 6. April

Donnerstag, 6. April, statt Karfreitag, 7. April

An welchem Tag genau die Abholung des Mülls an den einzelnen Straßen normalerweise erfolgt, sei dem Straßenverzeichnis zu entnehmen, das der STL zusammen mit dem Entsorgungsplan verteilt hat. Beide Übersichten stehen auch als Download-Dokumente auf der Homepage des STL zur Verfügung.

Nach dem Osterwochenende

Nach dem Osterwochenende verzögert sich die Leerung bei allen Restmüll-Tonnen, die wöchentlich beziehungsweise alle zwei Wochen (35, 50, 240 und 1100 Liter) geleert werden, um jeweils einen Tag. Das gilt ebenfalls für Bio- und Gelbe Tonnen. Die Termine verschieben sich wie folgt:

von Ostermontag, 10. April, auf Dienstag, 11. April

von Dienstag, 11. April, auf Mittwoch, 12. April

von Mittwoch, 12. April, auf Donnerstag, 13. April

von Donnerstag, 13. April, auf Freitag, 14. April

von Freitag, 14. April, auf Samstag, 15. April

Wie genau der Entsorgungskalender zu lesen ist, hat der STL in einem ausführlichen und zugleich übersichtlichen Frage-Antwort-Katalog (FAQs) zusammengefasst. Das PDF-Dokument ist ebenfalls auf der Homepage zu finden und steht dort auch als Download bereit.

Darüber hinaus weist der STL auf die kostenlose „Abfall-App STL“ für Smartphone und Tablet hin. Damit könnten sich Bürger automatisch die stets aktuellen Müllabfuhr-Termine für ihren Standort anzeigen lassen und auf Wunsch auch in ihren persönlichen elektronischen Terminkalender einpflegen. Die App verfüge über viele weitere praktische Funktionen, darunter auch der Mängelmelder-Service, über den unter anderem Schäden an öffentlichen Straßen, Treppenanlagen, etc. direkt beim STL angegeben werden können.