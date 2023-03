Ostern ist gerettet: „Burn the Fox“ findet statt

Von: Carolina Ludwig

Doch noch nicht Schluss: Der Fuchs soll am 8. April noch ein viertes Mal brennen. © Cornelius Popovici

Nach dem „epischen Ende der Trilogie“ folgt am Ostersamstag doch noch die vierte Auflage von Burn the Fox. Das bestätigte Matthias Czech von Willi & Söhne jetzt auf Anfrage. „Es war eigentlich unser Plan, das Festival nur drei Mal stattfinden zu lassen. Es haben uns allerdings unfassbar viele Menschen darum gebeten, die Tradition weiter fortzuführen“, erzählt Czech.

Lüdenscheid - Gerade im vergangenen Jahr seien Burn the Fox und das Bautz-Festival für viele „O-Ton: ,die einzig gute Zeit in der Stadt‘“ gewesen. Den Bitten der Menschen wolle man nachkommen, und so heißt es am Ostersamstag, 8. April, auf dem Bahnhofsgelände wieder „Brenne, Fuchs, brenne!“.

Neues Motto: Zirkus statt Steampunk

Damit es den Lüdenscheidern nicht langweilig wird, gibt es ein neues Motto: „Von Steam-Punk haben wir uns verabschiedet und tauchen nun in die Welt der Clowns und Akrobatik ein. Das Gelände wird ein riesiger Circus mit – da wollen wir natürlich noch nicht zu viel verraten – einigen Show- und Effekt-Einlagen“, verrät Czech.

Die Sicht auf die Showeinlagen soll durch mehrere Bühnen verbessert werden. Der Eintritt ist wie immer frei, für Kinder haben sich Willis Söhne dazu Food- und Getränke-Specials überlegt: „Unser Anspruch: Jedes Kind wird mit zwei Euro satt“, sagt Czech. Das Zahlsystem mit Token soll auch in diesem Jahr bestehen bleiben, die Token sind allerdings nicht mehr aus Kunststoff, sondern biologisch abbaubar.

Dass der Fuchs am Bahnhof wieder brennen kann, verdanken die Lüdenscheider laut Matthias Czech auch den Sponsoren des Festivals, ohne sie sei die Veranstaltung nicht zu stemmen. Nicht nur die Volksbank in Südwestfalen als Hauptsponsor und die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH und die Stadtwerke Lüdenscheid sind wieder dabei. Für die vierte Auflage konnte man mit dem Meinerzhagener Unternehmen Otto Fuchs einen neuen Hauptsponsor gewinnen, „der alleine wegen des Namens hervorragend zum Festival passt“, freut sich Czech. „Es ist uns wichtig zu erwähnen, dass wir und die Sponsoren es ermöglichen, dass das gesamte Festival weiterhin kostenfrei bleibt. Alle Gewinne aus dem Festival werden wir wieder gemeinnützig investieren“, sagt Czech.

Burn the Fox Los geht es am 8. April um 16.30 Uhr auf dem Bahnhofsgelände. Der Fuchs wird zum Sonnenuntergang angezündet, davor wird es wieder ein Kinderfeuer geben.